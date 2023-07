Een transfer in de koers: hoe werkt dat?

KIJK. “Dit voelt oneerlijk”: ophef over tijdstraf voor Vollering na halsbreken­de toeren achter auto

Baaldag voor SD Worx. Demi Vollering kreeg in de Tour de France Femmes een tijdstraf opgelegd omdat ze volgens de jury te lang achter haar volgauto bleef hangen. Achteraf reageerde de Nederlandse verrast. “Dit voelt echt oneerlijk aan, ik voelde me op geen enkel moment in gevaar.” Later in de etappe misrekende SD Worx zich waardoor het te laat kwam om te sprinten voor de zege. Een sterke Lotte Kopecky won dan maar met overmacht de sprint van het peloton en behoudt haar gele trui.