Een straf nummer om het seizoen mee te beginnen: Amerikaan McNulty wint Trofeo Calvia na solo van ruim 60 kilometer, Wellens wordt vierde

WK veldrijden VIDEO. Vanuit de heli het WK-par­cours op: trialbiker Kenny Belaey zorgt voor spectacu­lair­ste verkenning

Deze verkenning van het WK veldrijden, dit weekend in het Amerikaanse Fayetteville, had U nog niet gezien. Negenvoudig wereldkampioen trialbike Kenny Belaey zet in door vanuit een helikopter op het parcours te springen.

24 januari