Een sterke Belg, een dure flop en goedkope puntenpakkers: dit waren de 5 strafste figuren van de eerste Gouden Vuelta-week

De eerste week in Spanje is achter de rug. Tijd om een voorlopige balans op te maken van de Gouden Vuelta . Welke renners kleurden de eerste week? En wie is een potentieel goeie transfer voor jouw ploeg? Wij zetten de 5 opvallendste figuren op een rijtje.

De Ronde van Spanje heeft nog niet verveeld. Met een pak klimetappes was het haast elke dag spektakel en werden de verschillen meteen blootgelegd. Primoz Roglic en huidige rode trui Richard Carapaz lijken de voornaamste kandidaten voor de eindzege. Maar de Gouden Vuelta is meer dan de toppers in het algemeen klassement. Wie had jou naar de koppositie en de prijzen kunnen leiden? Wij vatten de eerste week van de Vuelta voor jou samen in 5 straffe figuren.

Bewijs dat jij de grootste kenner bent. Stel je ploeg samen op goudenvuelta.be en win mooie prijzen.

Het populaire koopje: Andrea Bagioli (Deceuninck - Quick-Step, 10 miljoen)

Rijdt bij ‘The Wolfpack’ en is daardoor haast automatisch een garantie op succes. Amper 21 jaar, maar reed vooral in de eerste klimetappes van de Vuelta al naar knappe resultaten met een tiende en elfde plaats. Scoorde daardoor al 61 punten, maar dat was voor veel Gouden Vuelta-spelers geen verrassing. De Italiaan is - wellicht mede door zijn lage prijs - de zevende meest gekozen renner van het spel. Jong en nog wat onbekend, maar lang niet onbemind.

Volledig scherm Andrea Bagioli neemt het voortouw in het peloton. © Photo News

De beste Belg: Tim Wellens (Lotto Soudal, 20 miljoen)

Slechts 1 landgenoot liet zich vooralsnog opmerken in Spanje. En hoe. Tim Wellens pakte afgelopen zaterdag de ritzege waar hij zo naar snakte. Rijdt sindsdien ook rond in de bergtrui en zal er op gebrand zijn om die zo lang mogelijk te behouden. Wellens zal zich dus zonder twijfel nog genoeg in de kijker rijden in de rest van de Vuelta.

Volledig scherm Tim Wellens mocht zegevieren in de rit naar Sabinanigo. © Photo News

De goedkope revelatie: Felix Großschartner (BORA-hansgrohe, 11 miljoen)

De kopman van BORA-hansgrohe bewijst dat hij het vertrouwen meer dan waard is. Vrij onzichtbaar in de Tour, maar komt in Spanje helemaal boven water. De Oostenrijker finishte al 3 etappes in de top-10 en staat zesde in het algemeen klassement. Daardoor is hij zelfs de vierde best scorende renner in deVuelta. Großschartner moet enkel Roglic, Carapaz en Martin laten voorgaan na de eerste week.

Volledig scherm Großschartner (links) in het wiel van Tom Dumoulin (Jumbo-Visma). © Photo News

De dure vogel zonder punten: Chris Froome (INEOS Grenadiers, 30 miljoen)

De hoogdagen van de Brit liggen duidelijk in het verleden. Niet geselecteerd voor de Tour en toonde in de eerste etappe van de Vuelta al dat hij nooit aanspraak zou maken op het kopmanschap bij INEOS Grenadiers. Wordt nu hooguit een knecht van rode trui Richard Carapaz. Zakte al 6 etappes door het ijs en sprokkelde nog geen enkel (!) punt. Wie Froome in zijn ploeg heeft, zit nu dus ongetwijfeld met een zware financiële kater.

Volledig scherm Froome met ploegmaat Sosa in zijn wiel. © Photo News

De onbekende constante: Gino Mäder (NTT, 6 miljoen)

Gino wie? De jonge onbekende Zwitser valt bij zijn debuut in een grote ronde allerminst door de mand. Rijdt zeer constant en sprokkelde in 5 van de 6 etappes in de eerste week punten. Doet daarmee beter dan grote namen als Tim Wellens, Sam Bennett en Michael Woods. Mäder zag zijn goede start ook beloond met een voorlopige 17de plaats in het algemeen klassement. Een goedkope en constante puntenpakker.

Klaar om zelf de overwinning te behalen? Stel nu jouw ploeg samen op goudenvuelta.be

Volledig scherm Gino Mäder achteraan mee in een ontsnapping. © Photo News

Lees ook