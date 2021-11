Een sprookje: Kenny De Ketele wint zijn laatste Zesdaagse van Gent aan zijde van Robbe Ghys

In aanloop naar de afsluitende ploegkoers over een uur, met in de laatste 50 ronden een sprint om de tien ronden, waren er nog acht nevennummers af te werken. Yoeri Havik won de eerste puntenkoers, Mark Cavendish de tweede. De tijdrit over 500 meter ging naar Tuur Dens met Marc Hester. Kenny De Ketele zette de eerste dernyreeks naar zijn hand, Iljo Keisse de tweede. De supersprint was een kolfje naar de hand van Jules Hesters. Kenny De Ketele en Robbe Ghys regelden de ploegafvalling net als de tijdrit baanronde. Zij sprongen zo naar de leiding in de tussenstand met net evenveel punten, 354, als de Denen Michael Morkov/Lasse Norman Hansen. In dezelfde ronde reden Jasper De Buyst met Roger Kluge, maar zij telden slechts 281 punten. De rest van het pak volgde op twee ronden of meer en zij waren dus uitgeteld voor de eindzege.