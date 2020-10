Een souvenir voor als het toch de laatste keer zou geweest zijn: Cavendish neemt kaderplaatje mee uit Scheldeprijs, maar wil nog niet stoppen

Na Gent-Wevelgem van afgelopen zondag barstte de 35-jarige Mark Cavendish in tranen uit. Hij stopte toen even in de mixed-zone ter hoogte van de camera waar hij verklaarde dat hij met Gent-Wevelgem misschien wel zijn laatste wedstrijd uit zijn carrière zou hebben gereden. Vandaag verscheen ‘Cav’ echter aan de start van de Scheldeprijs en de ‘Manx express’ staat ook op de voorlopige deelnemerslijst van de Ronde van Vlaanderen van komende zondag en de 3Daagse Brugge-De Panne van woensdag 21 oktober bij Bahrain McLaren.

“De situatie was heel onduidelijk. Met al de coronamaatregelen dacht ik even dat men er na Gent-Wevelgem de stekker ging uit trekken en dat er geen koersen meer zouden gereden worden in België. En ik heb nog geen team voor volgend seizoen. Mijn contract met Bahrain McLaren loopt af eind dit jaar. Daarom dacht ik dat Gent-Wevelgem mijn laatste koers was”, vertelde de oud-wereldkampioen voor de start van de Scheldeprijs in Schoten.

“Het is iets heel speciaals hier te starten. Ik boekte mijn eerste profzege in de Scheldeprijs. Hier begon het allemaal voor mij. Ik houd ervan te koersen in België. Het is er allemaal nog puur, net zoals toen ik begon als renner. Ik hou van mijn sport en wil nog niet op pensioen. Ik wil nog steeds winnen, ook al liep het wat minder. In denk dat 80 procent van alle profrenners nooit een koers wint in zijn loopbaan. Ben ik tweede dan is dat niet goed genoeg, maar ik heb door de jaren heen al wat overwinningen achter mijn naam staan. Ik hoop dat ik hier volgend jaar opnieuw kan starten en dat ik mijn carrière als renner ook nog in 2021 kan verderzetten. Ik vind het immers te vroeg om reeds te stoppen”, aldus Cavendish, die onder andere 30 ritten won in de Tour de France en 15 etappes in de Giro.

In de wedstrijd zelf liet Cavendish zich in het offensief opmerken. De Brit schoof in Schoten mee in de aanval, maar hield het er op een dertigtal kilometer van de streep voor gezien. Cavendish finishte in de buik van het peloton aan de zijde van oud-concurrent Greipel, maar op beelden was ook te zien hoe hij het kaderplaatje met nummer 21 van zijn fiets trok en in z'n achterzak stopte. Een souvenir voor als het dan toch z’n laatste Scheldeprijs mocht geweest zijn.

Volledig scherm © VTM Nieuws

