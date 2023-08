“Een shitshow”: ook wereldkampioen Tom Pidcock niet te spreken over ‘startrij-gate’, Fransman trakteert UCI op obsceen gebaar

Hij profiteerde er zelf van, maar toch is ook kersvers wereldkampioen mountainbike crosscountry Tom Pidcock niet te spreken over de last-minute wijziging in de reglementen over de startplaatsen die de UCI doorvoerde. De Brit heeft het zelfs over “een shitshow”.

KIJK. Mathieu van der Poel kwam stevig ten val tijdens het WK mountainbike, dat Tom Pidcock won

In aanloop naar het WK mountainbike was er veel te doen om de ‘startrij-gate’. De Internationale Wielerunie voerde een late reglementswijziging door waarbij de startplekken 33 tot en met 40 in de Cross Country gereserveerd werden voor renners die in de top 10 van de UCI-ranking in een andere discipline stonden of een plek hadden in de top 20 in de World Ranking op de weg.

Zo schoven Mathieu van der Poel - zowel op de weg als in het veld in de top tien - en ook Tom Pidcock - top 20 op de weg - op in de startorde. Een mooi voordeel, ondanks het feit dat ze een zeer beperkt MTB-programma rijden. Andere toppers uit de sport waren daar niet over te spreken en kwamen op de vooravond van het WK met een open brief. “De UCI spreekt zichzelf tegen, we zijn diep teleurgesteld en gefrusteerd”, klonk het onder meer bij meervoudig wereldkampioen Nino Schurter en landgenoot Jens Schuermans.

En opvallend: wereldkampioen Tom Pidcock geeft hen gelijk. Dat schrijft hij vanmorgen op X, de opvolger van Twitter. “Ik wilde niet betrokken worden bij deze ‘shitshow’, maar wil er toch nog iets over kwijt”, begint hij z’n statement. “Ook al heb ik er voordeel uit gehaald, doordat ik één rij naar voor mocht, ben ik het volledig oneens met de reglementswijziging. De nieuwe regel is er ook niet gekomen op mijn verzoek of op vraag van mijn team.”

Pidcock wijst naar de ongelukkige timing van de wijziging. “Ik heb drie weken van mijn Tourvoorbereiding opgeofferd om zo veel mogelijk UCI-punten te pakken. Als de UCI al zo’n regel wil maken, dan moeten ze die bij de start van het jaar communiceren. Ik steun dus volledig het statement van de andere renners.”

Fransman Koretzky (vierde) komt met duidelijk gebaar: "Walgelijk en oneerlijk" De Fransman Victor Koretzky viel net naast het podium en aan het einde van zijn race namen zijn frustraties even de bovenhand. Eerst gingen de duimen van Koretzky naar beneden en nadien trakteerde hij de UCI nog op een 'bras d'honneur' (een obsceen gebaar dat dezelfde connotatie heeft als een uitgestoken middelvinger). "Het is walgelijk en oneerlijk. Andere woorden heb ik er niet voor", zei hij nadien bij L'Équipe. "Ik denk dat iedereen het probleem ziet en ik denk dat de UCI zich echt vragen moet stellen. We vechten allemaal het hele jaar om vooruitgang te boeken en dan beginnen we niet allemaal op gelijke voet. Walgelijk."