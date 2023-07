“Een rollercoaster aan emoties”: kersverse papa Wout van Aert reageert op Tourwinst ploegmaat Vingegaard

KIJK. Exit via helikopter en privéjet: Van Aert, die “maandag ploeg inlichtte”, verlaat Tour om hoogzwange­re vrouw Sarah bij te staan

Wout van Aert (28) is uit de Tour gestapt. Hij vloog woensdagavond, met helikopter en privéjet, naar huis en is intussen in Herentals om zijn hoogzwangere vrouw Sarah bij te staan, die snel zal bevallen. “Het was helemaal geen dilemma. Mijn plaats nu is thuis”, zegt Van Aert. Zijn ploeg Jumbo-Visma werd maandag al op de hoogte gebracht, waarna een plan werd uitgewerkt. “Hij gaat een heel mooi grote prijs krijgen thuis, daar kan geen ritzege tegenop”, zegt CEO Richard Plugge.