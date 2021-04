Een paar millimeter verschil! Van Aert wint Amstel Gold Race na prangende sprint tegen Pidcock

Een kermiskoers of een wedstrijd met WK-allures? De Amstel Gold Race was er na een jaar pauze weer bij, maar in aangepaste vorm. Geen duizend-en-één bochten doorheen Nederlands Limburg, wel 13 lussen op een plaatselijk parcours van 17 kilometer.

In en rond Valkenburg stonden er met de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg drie hellingen per ronde op het programma. Enkel in de laatste lus werd de Cauberg geschrapt om na de Bemelerberg over smallere wegen naar de finish te rijden.

In totaal stonden zo 38 hellingen op het programma. Nog voor er één werd aangedaan, vormde de vlucht van de dag zich. Dankzij Theuns, Grignard, Dewulf, Vliegen en Molly was de Belgische vlag goed vertegenwoordigd. Met vijf anderen verzamelden ze vijf minuten voorsprong.

Ondertussen het lange wachten. In het peloton hielden de meesten zich bezig met rondjes en bergjes tellen. Stuyven geraakte tot aan acht, de winnaar van Milaan-Sanremo had een mindere dag en verdween op 80 kilometer uit de wedstrijd.

In een warrige pre-finale zorgde ASSOS-Qhubeka voor wat stroomstoten. Ook een val met Jungels, Schachmann en Vansevenant zorgde voor brokken. Uiteindelijk ging een tussenaanval met onder meer Van Baarle, Van der Sande en Colbrelli op zoek naar de kop van de koers.

Zonder succes, want Primoz Roglic himself bracht het peloton met een nummertje op de voorlaatste Cauberg in één ruk naar voren. De Sloveen regelde het gebeuren even als een verkeersleider, maar stond aan de voet van de laatste Cauberg te voet met pech.

Het was het sein voor Van Aert om de boel te forceren. Onze landgenoot kreeg een drietal van Ineos, Valverde, Schachmann en Matthews mee. Na een uitval van Kwiatkowski waagde Pidcock zijn kans. Enkel Van Aert en Schachmann konden mee. Met zijn drieën sneden ze de slotkilometers aan.

De finale van de Amstel werd zo een kopie van de Brabantse Pijl. De rol van Trentin werd daarbij ingevuld door Schachmann. De Duitser trok liever niet met Pidcock en Van Aert naar de meet. Onze landgenoot plooide zich dubbel om de boel samen te houden en slaagde in zijn opzet.

Van Aert kreeg in de slotkilometer de kop opgedrongen. De kopman van Jumbo-Visma begon als eerste aan de sprint, maar net als woensdag kwam Pidcock er weer naast. Het verschil was niet meer dan millimeters. De finishfoto moest uitsluitsel brengen en daarop bleek Van Aert het nipt te halen.

Volledig scherm VALKENBURG, THE NETHERLANDS - APRIL 18 : PIDCOCK Thomas, VAN AERT Wout (BEL) of JUMBO-VISMA, SCHACHMANN Maximilian (GER) of BORA - HANSGROHE during the UCI WorldTour 55th Amstel Gold Race cycling race with start and finish in Valkenburg on April 18, 2021 in Valkenburg, The Netherlands, 18/04/2021 ( Motordriver Kenny Verfaillie - Photo by Nico Vereecken / Photo News © Photo News

Volledig scherm 2021-04-18 17:12:28 VALKENBURG - (vlnr) Maximilian Schachmann, Thomas Pidcock en Wout van Aert in actie tijdens de Amstel Gold Race. De wielerwedstrijd wordt dit jaar zonder publiek verreden, in verband met het coronavirus. ANP VINCENT JANNINK © ANP

