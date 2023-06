Een oppermachtige Lotte Kopecky sprint eenvoudig naar derde Belgische titel

Titelverde­di­ger Tim Merlier kan voor de derde keer Belgisch kampioen worden: “We moeten onze sterktes uitspelen”

Dat hij volgende week wellicht niet naar de Tour de France vertrekt, daarvan ligt Tim Merlier (30) niet wakker. Dat hij zondag voor de derde keer Belgisch kampioen kan worden, motiveert hem des te meer. In Izegem is Merlier bij de grote favorieten. De uittredende kampioen over de titelstrijd van vorig jaar, de jacht op een nieuwe driekleur en de vele telefoontjes van schoonvader Jean-Jacques Vandenbroucke: “Vorig jaar was ik bij Alpecin-Fenix een enkeling in het team geworden.”