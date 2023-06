Een oppermachtige Lotte Kopecky sprint eenvoudig naar derde Belgische titel: “Ik had het onder controle”

KIJK. Kopecky na haar machtsvertoning: “Blij om terug met tricolore op de weg te rijden”

Vaderlandse heldinnen op twee wielen van de jaren zestig, zeventig, tachtig, waren dat. In de tijd dat de dieren nog spraken, het Belgische vrouwenwielrennen nog niet het aanzien kreeg waarop het tegenwoordig teert en Lotte Kopecky nog lang niet geboren was (1995). Ze kan er dus onmogelijk over meepraten. Laat staan dat ze er zich door zou hebben laten inspireren. Kopecky bouwt haar eigen palmares uit. Met de dag fraaier en prestigieuzer. Haar derde dubbel tijdrit-wegrit, werd het. “Blij dat ik opnieuw een jaar met die trui mag rijden. Straks, in de Tour. (lacht) Vollering en Wiebes gaan mee, dus wellicht zal je de driekleur heel vaak op kop van het peloton zien. Maar ook volgend voorjaar, in de Vlaamse klassiekers.” Voor zichzelf, dan. “Heel speciaal, vind ik dat toch.”

“En? Wat was je strijdplan?” We konden het niet laten, dat plaagstootje. SD Worx-ploegleider Lars Boom had het haar radicaal voor de voeten geworpen in de aanloop naar het BK. Kopecky stond met de mond vol tanden. “Euh... jaah. Strijdplan...” Waarmee ze aangaf hoe moeilijk tactisch en strategisch vooruitblikken het als geïsoleerde pion is naar zo’n nationale titelstrijd. In de interviewtent aan het podium volgde een luide, hartelijke lach. “Controleren’, balde ze het samen in één gevatte term. En dat lukte perfect. Tot drie, vier keer toe zette Kopecky in volle finale een situatie recht die potentieel gevaar inhield. Het was het spel van kat en muis. De concurrentie beetje laten aanmodderen, haar de illusie laten dat er misschien iets mogelijk is. Om ze dan met een paar flukse sprongen opnieuw tot de orde te roepen.

Volledig scherm © BELGA

Full control, heet zoiets. Al nuanceerde Kopecky dat zelf. “100% controle heb je nooit, als eenzaat. Ik probeerde het in de mate van het mogelijke wel na te streven. Maar op bepaalde momenten was het toch weer gokken: zélf reageren of iemand anders dat laten doen. Waardoor altijd het risico bestond dat een groepje tussen de mazen van het net glipte en dat ik er in mijn eentje naartoe moest om mee te zijn.” Dat gebeurde niet. Aan de eerste kampioenschapshelft had Kopecky geen kind. “De grote blokken reden vooral tegen elkaar, wat mij het voordeel schonk om redelijk wat krachten te kunnen sparen.” Krachten die ze kon aanwenden in de laatste anderhalve ronde. “Dan moest ik korter op de bal spelen, werd ik gedwongen tot een aantal opeenvolgende inspanningen. Maar uiteindelijk reden ze nooit verder weg dan tien, vijftien seconden. In die zin had ik de zaak dus... jawel... onder controle.”

Even sprinten nog in de Ambachtenstraat en klaar was kees. Maar ook dát mocht vooral niet logisch worden genoemd, volgens Kopecky. “Er stond tegenwind. Ik zag Fenix-Deceuninck (Cant en co.) opschuiven en dacht: ‘in dat spoor moet ik zitten’. Maar net iets te vroeg voor mij hielden ze ermee op. Dus was het gewoon zaak om mijn tempo aan te houden, de rest goed op te vangen. En net op tijd aan te zetten. Niet te vroeg, niet te laat.” Een ‘Angstgegner’ was er op dat moment niet echt meer. “Julie De Wilde is niet traag. Haar vreesde ik nog het meest. Maar er zat gelukkig nog meer dan voldoende power op mijn benen.”

Volledig scherm Marthe Goossens (links) Lotte Kopecky (midden) en Kelly Druyts (rechts) op het podium. © Photo News