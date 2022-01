Een ontwapenend gesprek met Fabio Jakobsen: “Prachtig dat de Tour op mijn planning staat. Wie had dat vorig jaar gedacht?”

Fabio Jakobsen is goed en wel hersteld van zijn horrorcrash in de Ronde van Polen. Dat bewees hij afgelopen seizoen door onder meer drie etappes en het puntenklassement in de Vuelta te winnen. Hoe gaat het nu met hem? “Ik voel me goed. Ik voel me weer normaal. Ik sta waar ik moet staan.”

Jakobsen start zijn seizoen in de Ronde van Valencia, nadien volgt de Ronde van de Algarve. “Maar Kuurne-Brussel-Kuurne is mijn eerste doel in het voorjaar. Later rijd ik ook Parijs-Nice. Een mooi begin, denk ik. De afgelopen twee voorjaren heb ik gemist, door corona en die val.”

De Nederlandse sprinter mag zich eveneens opmaken voor de Ronde van Frankrijk. “Prachtig dat de Tour op de planning staat. Wie had dat vorig jaar gedacht? Toen zat ik nog zonder tanden en kon ik niet elke dag meetrainen met de ploeg. Nu ben ik weer onderdeel van het team. Daar ben ik supertrots op. Het motiveert me enorm.”

Volledig scherm © Photo News

De Tour dus voor Jakobsen. En Cavendish? “Als hij schittert in de Giro en ik teleurstel in het voorjaar, is de Tour nog mogelijk voor hem. Hij is een heel goede reserve. Dat hebben we vorig jaar gezien. De groene trui is voor mij niet meteen een doel. Ik wil vooral kunnen sprinten voor winst.”

‘t Is intussen anderhalf jaar geleden dat Jakobsen zijn doodsmak maakte in de Ronde van Polen. Hoe kijkt hij daar nu op terug? “Ik probeer het te relativeren. Wat er met mij gebeurde, was supererg. Nu ben ik gelukkig dat ik hier kan zitten met een microfoon in de hand en mag vertellen dat ik voorjaar rijd en kan opbouwen naar de Tour.”

“Hopelijk maakt niemand in de toekomst hetzelfde mee. Op die manier vallen en wakker worden in ziekenhuis... Dat wil niemand. Zoiets moet voorkomen worden. Ik hoop dat de wielersport dat aanpakt. Het wordt nooit 100% veilig, maar daar moeten we met z’n allen naar streven.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Fabio Jakobsen. © VTM