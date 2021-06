Een ochtend in het spoor van Corinne Poulidor, mama van Mathieu van der Poel: “Een mix van vreugde en tristesse”

Tour de France “Van Aert weet dat hij een unieke kans krijgt om geel te pakken”: Stijn Vlaeminck, onze man ter plaatse, blikt vooruit naar de Tour

25 juni Door de EK-gekte zouden we het bijna vergeten, maar komend weekend start ook de Tour de France. Onze wielerjournalist Stijn Vlaeminck is al in Brest en blikt in een HLN LIVE-gesprek met Jonas Decleer al even vooruit naar ‘La Grande Boucle’ - “het grootste wat er is in het wielrennen”.