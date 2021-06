Een lange babbel met Wout van Aert op terugweg van hoogtestage: “Ik heb achter de feiten aan gehold”

Wielrennen “We staan niet waar we moeten staan”: raakt Wout van Aert klaar voor zijn grote doelen?

15 juni Vrijdag. Dan beëindigt Wout van Aert (26) een hoogtestage van veertien dagen in het Franse skioord Tignes. Van Aert moet dan, na een blindedarmoperatie op 7 mei, klaar zijn voor zijn grote doelen: het BK op de weg, de Tour de France en de Spelen van Tokio. Of dat ook zo is, is de grote vraag. “We staan niet waar we willen staan. Maar Wout blijft Wout.”