Een knop die de bandendruk regelt: DSM en Jumbo-Visma kiezen voor nieuw systeem in Parijs-Roubaix, maar Van Aert bedankt wellicht

Twee wielerploegen komen zondag in Parijs-Roubaix aan de start met een systeem om tijdens de wedstrijd de bandendruk te regelen. Team DSM rijdt met een technologie die door Scope-Atmoz is ontwikkeld. Jumbo-Visma laat haar renners kiezen of ze wel of niet het KAPS-systeem (Kinetic Air Pressure System) op de kasseien van Roubaix los laten.

Met harde banden over het asfalt en met zachtere banden over de 29 kasseienstroken kunnen rijden, dat lijkt wel het ei van Columbus voor Parijs-Roubaix. De technologie staat op punt — volgens sommigen is het niet een marginal gain, maar wordt het een zondag echte game changer in de race naar de overwinning.

Een aantal renners van Jumbo-Visma testte gisteren een laatste keer het KAPS-systeem van de Eindhovense ontwikkelaar Hubtech. Daarbij waren Dylan van Baarle en Eduardo Affini, zij zijn alvast voor. Wout van Aert reed gisteren over het parcours zonder de aangepaste wielen en naven die het KAPS-systeem moeten herbergen. Hij liet het antwoord op de vraag of hij het zondag ook gebruikt, in het midden. Maar zijn ploegleider Maarten Wynants zei alvast van niet.

Zuurstof uit de lucht

Het KAPS-systeem haalt zuurstof uit de lucht, als er moet bij geblazen worden. Of het laat de bandenspanning gewoon naar het gewenste niveau zakken. Bedienen doet de renner het vanop het stuur. Een simpele druk op de knop volstaat, een wireless verbinding zorgt voor de rest.

Naast Affini en Van Baarle, reed gisteren ook ploegleider Maarten Wynants met KAPS. Hij legt uit: “We moesten nog wat settings testen tijdens de verkenning. Kijken hoe laag we konden gaan met de bandendruk.”

Hij kon de druk laten zakken tot 2,5 bar en vervolgens oppompen tot zes bar. Renners zullen zondag over drie of vier settings kunnen beschikken. Dat wordt dan één lage setting: 2,8 of 2,9 bar, zegt Wynants. “Met 2,5 bar rijd je je wielen in het Bos van Wallers kapot.” Maximaal zullen de banden tot 5 bar kunnen worden opgeblazen. “In andere omstandigheden rijden we met zes bar. Maar het duurt te lang om van 2,8 naar zes bar te gaan. Reken één bar luchtdruk erbij per kilometer. De lucht uit de banden laten gaat dan wel snel.” En dan zijn er nog twee settings tussenin.

Quote Het voelt wat loom aan in het draaien en keren. Sommigen willen het niet, maar het is wel een stevig systeem. Was ik nog een renner geweest, dan was ik er zeker mee gestart Maarten Wynants, ploegleider Jumbo-Visma

Het KAPS-systeem zit in de wielnaaf gebouwd, voorin en achterin. Er zit een motortje dat volgens Wynants door het draaien van de wielen wordt geactiveerd. En het zijn de benen van de renner die de wielen doen draaien. Dat kost volgens Wynants 20 Watt extra vermogen. Doe daar ook het gewicht van het systeem bij — zo’n 500 gram — en dan kom je meteen bij de nadelen ervan. Wynants: “Het voelt wat loom aan in het draaien en keren. Sommigen willen het niet, maar het is wel een stevig systeem. Was ik nog een renner geweest, dan was ik er zeker mee gestart.”

