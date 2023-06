Een klasse sterker dan de rest: Van der Poel zet Baloise Belgium Tour naar zijn hand in Durbuy

Van der Poel: “Niet de bedoeling om al op 35 kilometer alleen te zitten”

Mathieu van der Poel heeft de eindzege in de Baloise Belgium Tour voor het grijpen, maar ook de Nederlander moest diep tasten op weg naar Durbuy. “Het was niet de bedoeling om vanaf 35 kilometer van de streep alleen te zitten, maar iedereen zat op de limiet. Het waren wat ondankbare wegen om alleen te rijden, want het was afzien tot op de meet. Ik ben blij dat ik het heb gehouden tot de meet.”