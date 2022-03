Eén jaar na dé foto ontbreekt Van der Poel in de Strade Bianche, maar er is hoop: “Zelfs met beperkte training is er heel veel mogelijk”

WielrennenAls een speer reed Mathieu van der Poel (27) vorig jaar de Via Santa Caterina naar boven, onhoudbaar op weg naar de overwinning in de Strade Bianche. Eén jaar later zal Van der Poel de wedstrijd volgen op het televisiescherm van zijn kamer in een hotel in Spanje, waar hij probeert om nog iets van zijn voorjaar te redden. Want rugproblemen of niet, dat Van der Poel koerst in het klassieke voorjaar blijft wel het plan. “Er is ook nog zoiets als talent”, aldus ploegleider Christoph Roodhooft.