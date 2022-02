Een IT-genie en een meesteronderhandelaar, begonnen op een zolderkamer: wie zijn de broers De Wever (Dstny), de nieuwe geldschieters van wielerploeg Lotto?

Wielrennen In heel 2021 maar 12 zeges, nu staan ze al op 7: op drie na sterkste ‘aanloop naar Omloop’ ooit voor Lotto

Aan zeven, zitten ze bij Lotto-Soudal, na amper drie weken koers. Bijna twee derde van het aantal overwinningen in 2021 (12), gespreid over het hele seizoen. Dit is de op drie na sterkste ‘aanloop richting Omloop’ ooit voor de ploeg. En de teller loopt, nog een volle week.

21 februari