Een hoop schaduwfavorieten ver in de achtergrond: hoe deed het peloton het in schaduw van Evenepoel? De volledige uitslag van Luik-Bastenaken-Luik

Is het nu geslaagd of niet? CEO Richard Plugge over het voorjaar van Jum­bo-Vis­ma: “Er mag iets meer begrip zijn wanneer het tegen zit”

Eerst wel, dan niet en dan toch weer wel. Zo ging het antwoord op de vraag of het voorjaar van wielerploeg Jumbo-Visma geslaagd is. Wèl dus, zegt CEO Richard Plugge. Daar zal het feit of Wout van Aert wel of niet de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix won, niets aan veranderen. “In Vlaanderen was Pogacar beter. In Roubaix had Wout botte pech. Ik denk dat hij de sterkste was op Carrefour de l’Arbre.”