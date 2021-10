Een grote vis ontbrak voor Remco Evenepoel: “Maar van een verloren jaar spreek ik niet”

Het was een turbulent jaar voor Remco Evenepoel. Eentje van de lange weg terug sinds zijn val in de Ronde van Lombardije, in augustus 2020. “Maar een verloren jaar vond ik het niet”, vertelt hij in de exclusieve VTM-docu ‘Ik ben Remco’ - vanavond om 22u15 op VTM en VTM GO. “Al klopt het wel dat een grote vis ontbrak. Vorig jaar was die er wel met de Ronde van Polen - toch een WorldTour-koers. Dit jaar kon ik een race van dat niveau niet winnen.” Maar gestaag kwam die goede vorm er wel. “Tweede op de EK-wegrace en op het podium in de tijdritten van het EK en WK. Dit was het jaar van terug naar de top, en op het einde van het seizoen ben ik daar geraakt. En dat ik geen grote zege kon boeken is een extra prikkel om er in 2022 wel zo eentje te winnen.”