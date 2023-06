Een grote koershonger en met het najaar in het achterhoofd: waarom De Lie zondag het BK betwist

“Dat is jong. Dat is sterk. Dat geneest rap.” En dus rijdt dat zondag godbetert al het Belgisch kampioenschap in Izegem. Arnaud De Lie (20) wil vooruit na zijn revalidatie en amper veertig dagen na zijn zware valpartij. Is dat wel verantwoord? Wat mogen we verwachten voor komend weekend? En wat nadien? Eén wedstrijd staat alvast met stip in de agenda aangeduid.

16 mei: zware crash in de openingsetappe van de Vierdaagse van Duinkerke. 19 mei: operatie van het linkersleutelbeen. 31 mei: voor het eerst opnieuw in het zadel. 5 juni: weer voluit trainen. En zondag, exact veertig dagen na datum: comeback in competitie. Don’t try this at home, als gewone sterveling. Zo’n sleutelbeenfractuur annex klaplong, barst in het borstbeen en ribbreuk kosten u en ik in principe máánden herstel. “Gezien de aard van de blessures leek ons dat aanvankelijk ook het lot van Arnaud”, aldus Kurt Van De Wouwer, sportief manager van Lotto-Dstny. De Ronde van Wallonië, eind juli: daar werd eerder op gemikt. “Maar het ging sneller dan verwacht. Wat nog maar eens aangeeft hoe uitzonderlijk die kerel is. (lacht) Een jonge, sterke, gezonde boerenzoon.”

Van De Wouwer verzekert dat de BK-deelname van De Lie geen enkel risico inhoudt. “Het moet medisch verantwoord blijven, dat is de uitdrukkelijke voorwaarde. Alles blijkt perfect geheeld. Arnaud fietst volledig pijnvrij, ondervindt geen hinder meer. En wil het zelf heel graag. Dus ja, waarom niet?”

Arnaud hoopt de ploeg een dienst te kunnen bewijzen. Daar achten we hem fysiek al toe in staat. Kurt Van De Wouwer, sportief manager Lotto-Dstny

Sterren in de favorietenlijst claimt De Lie niet. Van De Wouwer: “Hij start.” En daarmee is alles gezegd. Zonder stress, prestatiedruk of verwachtingspatroon. “Het tegendeel zou niet logisch zijn. Tuurlijk is de koershonger groot bij Arnaud. Maar we blijven realistisch, verwachten totaal niks van hem. Omdat het conditioneel moeilijk in te schatten valt welk niveau hij op dit moment al haalt. Zelf hoopt hij de ploeg een dienst te kunnen bewijzen - waartoe hij volgens ons fysiek al wel in staat moet worden geacht. Maar lukt dat niet, dan zal daar niemand over klagen.”

Ruw geschetst: De Lie zal meedraaien zolang het kan, zonder forceren. Tot het moment waarop hij zélf voelt en aangeeft dat het voldoende is geweest. “Alles wat hij doet, is meegenomen. Zolang hij er maar mentaal deugd van heeft en hij aansluitend op de titelstrijd met een goed gevoel op stage kan naar Livigno. Daar zal hij dan drie weken lang kunnen werken aan zijn beste vorm richting tweede seizoenshelft.”

Volledig scherm © Photo News

De Ronde van Wallonië (22-26/7) blijft behouden op zijn programma, dat zaterdag voort wordt aangevuld. “Aan de vooravond van het BK zullen we nog eens de koppen samensteken”, zegt Van De Wouwer. “En bekijken we welke opties precies worden gelicht. Er liggen er een aantal open. Het Canadese tweeluik, bij voorbeeld, wat eendagswerk betreft. De Renewi Tour (ex-Benelux Tour) qua rittenkoersen.”

Vuelta

Nu al uitgesloten: een grote ronde. “Dat wás al niet het plan bij het begin van dit seizoen en na die val moeten we daar niet per se op terugkomen, vinden we. De Vuelta is dus niet aan de orde.” Wél zo goed als zeker: het weg-EK van 24 september op en rond de VAM-berg in Drenthe. “Daar wil hij graag een doel van maken.” Klinkt uiteraard als muziek in de oren bij Sven Vanthourenhout. Al laat de bondscoach, afhankelijk van de andere selectiepionnen, nog in het midden of dat als kopman of in een vrije rol zal zijn.

Op het BK rekenen we onder meer op Milan Menten en Jasper De Buyst, die niet kansloos zijn in een spurt. Kurt Van De Wouwer, sportief manager Lotto-Dstny

First things first: het BK. Dat Lotto-Dstny, gezien de huidige situatie, toch wel enigszins anders zal moeten aanpakken. “We ‘missen’ onze topfavoriet”, beseft Van De Wouwer. Lees: een 100% fitte Arnaud De Lie, die het Philipsen, Van Aert, Merlier, Evenepoel en co. altijd lastig had kunnen maken. “We hebben niemand in huis die met stellige zekerheid kan beweren dat hij er Jasper - vooral híj dan - zondag gaat opleggen in de sprint. Toch acht ik ons met Milan Menten en Jasper De Buyst zeker niet kansloos. En we hebben ook Florian Vermeersch, maar dan eerder in een scenario dat niet uitmondt in een spurt.”

Volledig scherm © Photo News