“Een grote klassieker winnen, dat is mijn hoop”: Kopecky is bij ‘Quick.Step van vrouwenwielrennen’ niet langer ‘alleen op de wereld’

WielrennenOok de vrouwen beginnen eraan zaterdag, in hún Omloop. Tijd voor een zoom call met Lotte Kopecky (26). Het Belgisch boegbeeld is klaar voor een nieuwe, belangrijke stap in haar carrière. “Ik wil dit jaar een grote klassieker winnen.”