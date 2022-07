Een gravelrit, aankomst op La Super Planche des Belles Filles en ‘slechts’ 50.000 euro voor de eindwinnares: ontdek hier alles over de Tour de France Femmes

Etappe 1: Parijs-Parijs (zondag 24 juli)

Negen jaar geleden lanceerden Marianne Vos, Emma Pooley, Kathryn Bertine en Chrissie Wellington Le Tour Entier, een petitie met slechts één vraag voor organisator ASO: breng de Tour de France voor vrouwen terug. In 2014 leverde hun lobbywerk La Course by le Tour de France op, waarbij het vrouwenpeloton tot 2016 op de Champs-Élysées te gast was. La Course week daarna uit naar meer klimmend terrein en had vorig jaar zijn allerlaatste editie.

In het verleden werden al etappekoersen voor vrouwen georganiseerd die als ‘Ronde van Frankrijk’ werden beschouwd. Er was een eerste, eenmalige ronde in 1955. En tussen 1984 en 1989 was er de Tour de France Féminin, waarbij de vrouwen een exacte kopie van de mannenversie reden- op dezelfde dagen, over hetzelfde parcours. Daarna volgden pogingen met de Tour de la CEE féminin, de Tour de cycliste féminin en La Grande Boucle féminine. Stuk voor stuk stierven ze een stille dood zonder sponsors.

De gloednieuwe Tour de France Femmes avec Zwift wordt dit keer géén voorprogramma of opwarmertje voor de mannen. Terwijl de mannen met champagne eindigen in Parijs, krijgen de vrouwen hun startschot onder de Eiffeltoren. Van daaruit gaat het richting het immer bekende circuit voor een snelle rit van 81,7 kilometer, goed voor 12 rondjes over de Champs-Élysées. Het eerste geel komt zonder ongelukken rond de schouders van een sprintster terecht. Lotte Kopecky? Kan. Maar Lorena Wiebes bewees tijdens de Baloise Ladies Tour in bijzonder goede doen te zijn en ook wereldkampioene Elisa Balsamo is hierop gebrand.

Officiële start: 13.40 uur

Finish: tussen 15.27 en 15.37

Afstand: 81,7 kilometer

Etappe 2: Meaux – Provins (maandag 25 juli)

Etappe twee is, op de Côte de Tigeaux na- anderhalve kilometer aan gemiddeld 4,7 procent- opnieuw vlak. Klassementsrensters laten zich onderweg weliswaar beter niet in slaap wiegen, want de route naar Provins gaat in de laatste 40 kilometer over haast kaarsrechte wegen. Waait de wind er in de verkeerde richting, dan is de kans op waaiers reëel. De slotkilometer loopt bovendien omhoog, wat opnieuw in de kaarten speelt van Kopecky, Wiebes en Balsamo, maar ook Marianne Vos en Marta Bastianelli kunnen dit.

Officiële start: 13.05 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.35 uur

Afstand: 136,4 kilometer

Etappe 3: Reims – Épernay (dinsdag 26 juli)

Op dag drie doorkruist het peloton de beroemde Champagne-driehoek. Het wordt een rit voor puncheuses waarbij de rensters onderweg vijf gecategoriseerde klimmetjes moeten zien door te spoelen. Het venijn van deze rit zit ’m in de finale, die overigens een exacte kopie is van de Touretappe van 2019 waarin Julian Alaphilippe na indrukwekkend afdalingswerk zijn allereerste gele trui pakte. Twee korte hellingen- de steile Côte de Mutigny (900 meter à 12,2%) en de Mont Bernon (1 km à 4,6%) moeten het einde van deze rit kleuren. Na die Bernon wacht nog een finish bergop. Klinken kan pas na een laatste 500 meter met een stijgingspercentage van nog acht procent. Champagne voor Marta Cavalli, Kasia Niewiadoma of Demi Vollering?

Officiële start: 13.00 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.37 uur

Afstand: 133,6 kilometer

Etappe 4: Troyes – Bar-sur-Aube (woensdag 27 juli)

Strade Bianche light. Want in de tweede helft van rit vier krijgen de rensters vier gravelstroken onder de wielen. De ‘chemin blancs’ tussen de wijnranken zijn een van de paradepaardjes van deze eerste Tour de France Femmes. Het peloton krijgt in deze etappe ook zes korte en soms nijdige beklimmingen op haar bord. Dit wordt niet de etappe waar favorieten deze Tour zullen beslechten, maar ze kunnen ‘m hier wel verliezen. Lekke banden op de witte stroken zouden het klassement wel eens overhoop kunnen gooien. Tourfavoriete Annemiek Van Vleuten vreest ‘m, Marianne Vos en Lotte Kopecky hebben deze rit aangestipt.

Officiële start: 13.10 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.35 uur

Afstand: 126,8 kilometer

Etappe 5: Bar-le-Duc – Saint-Dié-des-Vosges (donderdag 28 juli)

Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges oftwel de langste rit ooit in een UCI-vrouwenkoers. 176 kilometer lang is de vijfde etappe en ASO heeft bij de UCI om een uitzondering op de regel- 160 kilometer, maximum- moeten vragen om die afstand in het rittenschema te mogen gieten. Niet dat de rensters hier veel moeite mee zullen hebben: inclusief neutralisatie werd al eerder 165 of 170 kilometer aangetikt en ook op training zijn profwielrensters tegenwoordig wel wat gewoon. De Vogezen lonken, maar deze aanloop ernaartoe is opnieuw vlak. Op twintig kilometer van de streep ligt nog wel een col, maar de Haut du Bois is met zijn anderhalve kilometer aan 4,9 procent niet noemenswaardig om sprintsters af te schrikken voor de laatste massasprint van deze Tour.

Officiële start: 11.55 uur

Finish: tussen 16.12 en 16.40 uur

Afstand: 175,6 kilometer

Etappe 6: Saint-Dié-des-Vosges – Rosheim (vrijdag 29 juli)

In de rit voor het stevige slotweekend van de Tour de France Femmes liggen de kansen voor ontsnappingskoninginnen. Het niet heel erg vlakke begin leent er zich perfect naar en op de slotklim op vijf kilometer van de meet liggen kansen voor een late aanval. Tijdens deze overgangsetappe met vier opnieuw best eenvoudige klimmetjes kan het alle kanten uit.

Officiële start: 13.10 uur

Finish: tussen 16.18 en 16.38 uur

Afstand: 128,6 kilometer

Etappe 7: Sélestat – Le Markstein (zaterdag 30 juli)

Eindelijk: klimmen. Het slotakkoord van deze eerste Tour wordt ingezet op de Petit Ballon, waarna de Platzerwasel en de Grand Ballon volgen, met aankomst aan het skistation van Le Markstein. Tijdens deze koninginnenrit met drie cols van eerste categorie moeten de rensters 3.000 hoogtemeters in de laatste 90 kilometer overwinnen. De kans dat de beslissing- van deze etappe en wie weet zelfs van geel- valt op het dak van de Tour is reëel. 13,5 kilometer klimmen met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7, met vooral in deel twee stevige stukken, moet het klassement in zijn plooi doen vallen. Annemiek Van Vleuten likt duimen en vingers af bij zo’n slotweekend.

Officiële start: 13.40 uur

Finish: tussen 17.16 en 17.50 uur

Afstand: 127,1 kilometer

Etappe 8: Lure – La Super Planche des Belles Filles (zondag 31 juli)

Voor de mannen is de slotdag van de Tour oneerbiedig gesteld nog slechts wat rondjes draaien in Parijs en poseren voor de foto. Is dat voor de vrouwen, met de Côte d’Esmouilières (2,3 km à 8,5%) en de veel bekendere Ballon d’Alsace (8,7 km à 6,9%), wel even anders. De Route de France Féminine, tussen 2006 en 2016 de enige grote rittenkoers in Frankrijk, kwam al twee keer aan op La Planche des Belles Filles. Winnares in 2015? Elisa Longo Borghini. En ze is ook nu, zeven jaar later, opnieuw een van de favorietes. Als toetje krijgen de vrouwen er net als de mannen de onverharde en bijzonder steile uitloper bij.

Officiële start: 14.05 uur

Finish: tussen 17.25 en 17.49 uur

Afstand: 123,3 kilometer

IN CIJFERS

- 8 etappes: drie vlakke ritte, drie heuvelritten, twee bergritten met één aankomst bergop

- 144 rensters, 24 ploegen

- 1.029 kilometer

- Hoogste punt: Grand Ballon, 1.336 meter

- 12,9 kilometer gravel

- 176 kilometer in etappe 5: de langste rit ooit in een vrouwenkoers

- Prijzengeld:

50.000 euro voor de eindwinnaar (500.000 euro bij de mannen)

3.000 euro voor de eindwinnaar van de groene trui (25.000 euro bij de mannen)

3.000 euro voor de eindwinnaar van de bolletjestrui (25.000 euro bij de mannen)

3.000 euro voor de eindwinnaar van de witte trui (20.000 euro bij de mannen)

2.000 euro voor de Superstrijdlust (20.000 euro bij de mannen)

5.000 euro voor de beste ploeg (50.000 euro bij de mannen)

4.000 euro voor een ritzege (11.000 euro bij de mannen)

