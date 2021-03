Een gesprek met Patrick Lefevere: “Jakobsen hervat in Turkije” en “We moeten Wout en Mathieu van ver slopen”

WielrennenEen gesprek met Patrick Lefevere (66) stelt nooit teleur. Ook nu niet. Bij de collega’s van VTM Nieuws vertelt de manager van Deceuninck-Quick.Step dat Fabio Jakobsen (24) in de Ronde van Turkije zijn eerste koers zal rijden sinds zijn zware val in Polen. En ook de koerstactiek en Remco Evenepoel komen aan bod. “Hij durft het aan om zonder koers in de benen naar de Giro te trekken.”

Over Jakobsen: “Zullen zien welke progressie hij maakt”

Ruim zeven maanden na zijn doodsmak in de Ronde van Polen staat Fabio Jakobsen dicht bij zijn terugkeer, zo vertelt Lefevere. “Fabio heeft een maand in Spanje gezeten met zijn vriendin om te trainen. (glimlacht) Zijn vriendin rijdt met de brommer - da’s handig. Wij hopen dat hij kan hervatten in de Ronde van Turkije (11-18 april, red.). Dat zou mooi zijn. En dan zullen we zien welke progressie hij maakt. Of we veel spreken? We sturen geregeld een Whatsappje of bellen wel eens. In begin was het moeilijk om te praten door zijn gehavende mond en alle operaties.”

“Vorige week hebben we nog gebeld. Als het goed is, komt hij volgende week naar de bureau om bij te praten. Of hij dankbaar is? Ik hoop het. Dat zal de toekomst uitwijzen. Ik wil niet te veel pluimen op mijn eigen hoed steken, maar ik ben heel correct geweest door Fabio altijd door te blijven betalen, terwijl dat volgens de UCI-regels niet verplicht was. Dat heb ik ook voor Remco gedaan. Ik kan met fierheid zeggen dat ik mijn mensen goed behandel.”

Over Evenepoel: “Giro wordt zijn eerste koers”

“Het gaat goed met Remco”, aldus Lefevere. “Hij heeft er net een stage in Tenerife opzitten. Hij durft het aan om zonder competitie naar de Giro te trekken. Dat is gewaagd, maar het zegt veel over hem. Of hij vroeger in competitie kan komen? Dat wordt hier en daar gesuggereerd. Remco is echter zeer sterk in het hoofd - hij weet wat hij wil. De Giro wordt zijn eerste koers."

Deceuninck-Quick.Step wil met Evenepoel in de toekomst een grote ronde winnen - dat is hét grote doel. João Almeida zou z’n eerste luitenant worden, maar de Portugees ontpopt zich ook als kopman. “Een grote ronde winnen is een meerjarenplan. Ik betwijfel of Almeida zal blijven. We werken eraan. Ooit kiezen we die richting. Mijzelf maakt het niet veel uit. Al lachend heb ik altijd gezegd: ‘Als we de Ronde van Frankrijk niet winnen, dan zal dat nooit op mijn graf staan’. We hebben nu een paar renners die het misschien ooit kunnen. We gaan er alles aan doen om Remco te helpen dat doel te bereiken. ‘t Is nu al van 1976 geleden dat er nog eens een Belg een grote ronde won. Ik was toen 21 jaar - stel je voor. Als dat gebeurt, zal België te klein zijn. Maar we zijn zover natuurlijk nog niet, verre van."

Over de ploegtactiek: “We weten dat we Van Aert en Van der Poel kunnen kloppen”

Deceuninck-Quick.Step was vrijdag superieur in de breedte in de E3 Saxo Bank Classic, met Kasper Asgreen als winnaar. “Iedereen spreekt van de ‘Grote Drie’. We weten dat we Van Aert en Van der Poel kunnen kloppen op de manier waarop we het in de E3 gedaan hebben. (grijnst) We hebben nog enkele andere tactieken, maar da’s voor de volgende keer. We moeten ze van ver proberen te slopen. Als wij die putsch plegen, keren zij terug uit de achtergrond en kunnen zij met hun explosiviteit onze renners verslaan. Dat wilden wij vermijden.”

“Dat de ploegtactiek volgens sommigen irritant was? (glimlacht) Iedereen mag zijn mening hebben. Dat is onze tactiek nu eenmaal. Als Club Brugge de beste voetbalploeg is, en een ander team moet hen met een ‘ambetante’ tactiek kloppen door constant voor het eigen doel te verdedigen... Tja, het is wat het is. Koers is niet alleen fietsen. Het is ook tactisch nadenken. Als je niet de sterkste individuen hebt, dan moet je de tegenstand collectief aanpakken.”

