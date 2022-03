Een geheim wapen of gewoon een vreemd ding? Het verhaal achter de speciale voorwielen van Filippo Ganna

Marginal gains, kleine verbeteringen van randzaken die het totale plaatje van de prestatie optimaliseren. Team Sky begon er dik tien jaar geleden mee, anno 2022 is het gemeengoed in het peloton. De benen zijn nog altijd de basis, maar op welke marginal gains zet de huidige generatie renners in? U ontdekt het vanaf vandaag in deze wekelijks terugkerende reeks.