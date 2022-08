“Een gebrek aan respect": Lotto-Soudal verbreekt alle banden met jong talent dat voor Lefevere kiest en stuurt hem met reservefiets naar koers

WielrennenDe aanstaande transfer van William Junior Lecerf (19) van Lotto-Soudal, waar hij in de opleidingsploeg zat, naar het nieuwe jeugdteam van Patrick Lefevere valt Lotto Soudal zwaar. In die mate dat ze de belofte naar de Ronde van de Toekomst laten vertrekken met alleen een reservefiets, zo schrijft Wielerflits. Lefevere schoot dan maar te hulp en liet maandag een wedstrijdfiets voor Lecerf klaarmaken.

Een zevende plaats in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften en zijn sterke Baby Giro zijn niet onopgemerkt gebleven. Lecerf had de topteams maar voor het uitkiezen, waaronder ook het nieuwe jeugdproject van Patrick Lefevere. De Ruienaar koos voor dat laatste. Lotto-Soudal, dat Lecerf pas daarna ook een mooi voorstel deed, in snelheid afgetroefd. En dat valt daar in slechte aarde. De ploeg verbrak plotsklaps alle contact met zijn renner en laat hem met de nationale ploeg naar de Ronde van Toekomst vertrekken met een reservefiets.

In een reactie bij Wielerflits betreurt Kurt Van De Wouwer, sportdirecteur bij Lotto-Soudal, de manier waarop Lecerf het team verlaat. “Lotto Soudal investeert niet in jongens die de ploeg verlaten. Wij hebben William Junior altijd in de watten gelegd. Toen er na zijn sterke prestatie in de Baby Giro veel interesse kwam, heeft hij niet willen wachten op een voorstel van ons. Dat vinden wij bij Lotto Soudal een gebrek aan respect. Vandaar dat we inderdaad de keuze gemaakt hebben niet verder in hem te investeren.”

In een reactie op zijn sociale media stelt Lecerf er het beste van te willen maken in de Ronde van de Toekomst. “De omstandigheden mogen dan niet ideaal zijn met slechts een reservefiets, we gaan ervoor en geven nooit op.”

