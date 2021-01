Een dokter en een ‘ervaringsdeskundige’ over wat schaambeenbreuk à la Evenepoel met een mens kan doen

Wielrennen Sep Vanmarcke keert zonder verrassin­gen terug naar de Tour: “Zal me 100 procent inzetten”

16 januari Sep Vanmarcke vertoeft momenteel met zijn nieuwe team Israel Start Up Nation op trainingskamp in de buurt van Girona. De kopman voor de klassiekers zal ook zijn steentje moeten bijdragen in de Tour, waarin hij sinds 2018 niet meer aan de start kwam. “Eigenlijk kwam dat al aan bod tijdens de contractbesprekingen”, zegt hij. “De ploeg wil me graag in de Tour en dan ga ik me daar ook honderd procent voor inzetten.”