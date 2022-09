Een dag in het spoor van wereldkampioen Remco Evenepoel, onthaald als een volksheld in Schepdaal: “Jongens, wat een zottenkot!”

WielrennenDe held van de natie, werd hij afgelopen zondag op het WK in Wollongong. De held van Brussel en Schepdaal was hij alvast ook vandaag bij zijn terugkeer uit Australië. Wereldkampioen Remco Evenepoel (22) kreeg al een voorsmaakje van wat hem de komende dagen wellicht nog méér en uitgebreider staat te wachten. Relaas van vijf dolle uren.

Anderhalf uur al voor de blijde intrede van de Belgische WK-delegatie werd de aankomsthal van Brussels Airport omgetoverd tot een daverend fuifpaleis. Met dank aan een ruime schare R.EV 1703-supporters. Uit alle hoeken van het land waren ze afgezakt naar de nationale luchthaven. Thuisbasis Schepdaal, uiteraard. Maar ook Oost- en West-Vlaanderen, Henegouwen en Luik zonden hun Remco-sympathisanten. Dominante tinten: het rood van de Vuelta, het zwart met gouden letters van de officiële fanclub en uiteraard alle kleuren van de regenboog.

Uit de vaste muziekbox van Gust, vriend van de Evenepoels die standaard de ambiance op gang trapt en de hele bende meesleurt in zijn aanstekelijke enthousiasme, schalde het ene carnavalsnummer na de andere Vlaamse schlager door de drukke ruimte. Aan Hi!-bar vloeide het vocht rijkelijk, kelen zongen zichzelf schor. De ‘harde kern’ zwom vrolijk in Baccardi-lemon en manoeuvreerde op het ophitsende ritme van de Snollebollekes heftig van links naar rechts. Hakken, beuken, springen, de hut ging uit zijn bol. Andere reizigers, die de voorbije twee weken op Pluto leken te hebben geleefd, aanschouwden verbouwereerd het spektakel. De talrijk opgetrommelde security keek glimlachend toe. Waar was ‘da feesje’? Hier was ‘da feesje’!’

De intelligente interventie van woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli, die wat orde schiep in de chaos, kwam precies op tijd. “Schuiven jullie een beetje dieper door in de hal, zodat we ook de fans van de andere renners en rensters een plaatsje kunnen bieden?”, maande ze vriendelijk aan. Het ongeveer 150- à 200-koppige gezelschap gehoorzaamde gedwee. En groepeerde zich keurig achter een paar nieuwe reuzenbanners. “Speciaal laten maken, voor deze gelegenheid”, lachte vader Patrick Evenepoel.”

Het ‘moment suprême’ naderde, voelde je, en dus werd plots ijverig beraadslaagd over welk nummer zou worden gespeeld bij Remco’s entree. “Doe maar ‘We are the Champions’”, hakte Patrick de knoop door. Aangevuld met een paar opgenomen Evenepoel-parodieën op bestaande deuntjes. Zeer toepasselijk. Ondertussen hadden ook bonte bendes uit Assenede en Astene hun plekje ingepalmd voor de schuifdeuren van de bagagehal. Spandoeken verwezen naar Febe Jooris, bronzen medaille in de tijdrit bij de meisjes-junioren. Ook ‘De Lotte Kopeinckes’ outten duidelijk hun voorkeur. Sympa. Al werden ze in volume weggeblazen door de uitgelaten aanhang van de nieuwe wereldkampioen bij de elite.

Net op het moment dat mama Agna, nog steeds met het frivole kapsel van de avond voordien in ‘De Tafel van Vier’ bij Gert Verhulst, live in het VTM Nieuws kwam toelichten hoe ze het zelf beleefde - “we laten het allemaal een beetje op ons afkomen, hé” - ‘verbrusselde’ de sfeer. ‘Anderlecht, Anderlecht, Anderlecht champion!’, brulde Lange Jojo op de achtergrond. En: ‘o lé lé, o la la, qui ne saute pas, n’est pas Bruxellois’, deinde het ineens op en neer. Het moet een signaal zijn geweest. Want plots was ze daar. Stralend, in stijlvol paars maatpak: Oumi, Remco’s aanstaande. Cameralenzen draaiden 180 graden, speculaties staken de kop op. Waarom paars? Knipoog naar RSCA? Of het nakende huwelijk... natuurlijk! “De enige ontbrekende kleur ook op de regenboogtrui”, voegde tv-collega Maxim er een hele mooie aan toe. Dat ze er in elk geval beeldig uitzag, meldden we de 22-jarige ravissante schoonheid. “Dank je. Dat mag ook wel, nu ik Remco al zo lang niet meer heb gezien, hé”, lachte ze.

Kwart voor twee was het tijd voor de erehaag. Mama Agna, papa Patrick, Oumi. Maar onder meer ook Astrid Lampaert en kleine Alois - ‘Wieske’, ietwat onder de indruk. En Steffi, partner van Pieter Serry. Klaar om hun oogappels als eersten in de armen te sluiten. Nog een klein half uurtje, zouden ze er staan blinken. “Hoe zit dat ee, hoe zit dat ee?’, begonnen de Evenepoel-die hards zich ongeduldig af te vragen.

De passage van Mathieu van der Poel, snel weg op links, luidde de apotheose in. Om exact 14u14 was het zover. Het magische moment. Ploegmaats en bondscoach op kop, aan hén de eer. Gevolgd door het feestvarken van dienst, getooid met regenboogtrui en gouden medaile om de hals. ‘Remco is van ons, ole, oleee’, klonk het. Maar toch eerst even van zijn familie. Tv-crews en journalisten klitten samen, zwermden om de langzaam voortschrijdende wereldkampioen heen. Hengelend naar een ontwapenende lach of reactie. Onder politiebegeleiding ging het op de tonen van ‘Simply The Best’ richting Front Park 1, in het blinde gewoel raakten mensen haast vertrappeld. “Jongens, wat een zottenkot!”, schudde er eentje het hoofd. Quote van de dag. Perfecte analyse.

Goh, daar moest hij even van bekomen, Remco Evenepoel. Logisch dus dat hij onderweg naar zijn fanlokaal, een kleine dertig kilometer verderop, onze toevallige escorte net voor Schepdaal-Centrum verliet en een straat vroeger links afzwaaide voor een tijdelijke adempauze thuis. Tien minuutjes, meer was het niet. Daarna mengde hij zich gewillig en met kamerbrede glimlach onder de gasten van café-uitbaters ‘Guy en Jeannine’. Selfie hier, handtekening daar, speechke ginder: uitgebreid nam hij voor alles en iedereen de tijd. “En dat na een reis van om en bij 24 uur”, merkte vader op. Bewonderenswaardig. Opvallend wel was dat ‘De Rustberg’ zijn naam in deze alle eer aandeed. Vergeleken met de dolle taferelen die zich een uur eerder op de luchthaven hadden afgespeeld, was dit eerder een oase van... rust. Op een sporadische ‘Merci Remco, merci Remco!’ na heerste bijna sacrale stilte. Evenepoel vond het zichtbaar fijn zo. Skepdoel, waar de kleine écht thuis kwam.

En waar hij na een foto bij zijn nieuwe asfaltbeeltenis van street-artcollectief Puncheur van ons het laatste woord kreeg. Het eerste waar hij nu aan dacht, na vijf weken uithuizigheid? “Gewoon... efkes wat tijd doorbrengen met alle mensen die ik al zo lang niet meer heb gezien en diep in het hart draag. Meer verlang ik eigenlijk niet.” Volgende week wacht alweer een nieuwe huldiging. En niet de minste: op de Brusselse Grote Markt, balkonverschijning incluis. Gekkenhuis bis. “Na dit hier, weet ik eerlijk gezegd niet of het nog gekker kán. (lacht) Heel veel en laat feesten ga ik nu trouwens niet doen. Zo meteen moet ik, net als papa, nog een trouwkostuum gaan kopen. Dat is de eerste job die me wacht, stressvoller dan het WK van afgelopen zondag. (grijnst) Wat het wordt? Geen idee. Dat laat ik in hoofdzaak aan mama over. Zij mag alles kiezen. En morgen (vandaag, red.) kruip ik alweer op de fiets. Ik moet nog een weekje doorbijten. En trainen, hé. Want volgende week dinsdag is het dan tóch opnieuw koers, in Binche-Chimay-Binche. Phil (Gilbert, red.) rijdt er zijn allerlaatste wedstrijd op Belgische bodem. En ook Iljo (Keisse) neemt er definitief afscheid. Daar wil ik bij zijn. Ik heb er wel zin in, kijk ernaar uit om mijn trui een eerste keer te ‘showen’ aan het thuispubliek. Het wordt mooi. En heel speciaal. Maar ik kan me dus niet veroorloven om een week van de fiets te blijven en dan gelost te worden na een kilometer of tien. Dat is niet de manier waarop ik dit prachtseizoen wil afsluiten.”

