Een blik in de drukke agenda van Tom Pidcock: van tripje New York over eerste grote doel Milaan-Sanremo tot Giro-debuut

WielrennenWout van Aert stopte drie weken vroeger met crossen en keert pas binnen twee weken (Omloop) terug in koers. Tom Pidcock laat er minder gras over groeien. Twee weken - inclusief citytrip naar New York, boosterprik in België en stage in Portugal - na zijn wereldtitel start hij woensdag zijn wegseizoen in de Ronde van de Algarve. Trainer Kurt Bogaerts gidst ons door de drukke agenda van het Britse fenomeen. “Milaan-Sanremo is zijn eerste grote doel van het seizoen.”