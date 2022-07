“Een avond die ik voor altijd ga onthouden”: straffe beelden tonen hoe Van Aert zich door groene mensenzee moet bewegen in Herentals

Wielrennen Van Aert is ook maar een mens. Waarom het schrappen van de Clasica San Sebastian de enige juiste keuze is

Human after all. Wout van Aert is ziekjes, moe, heeft nog amper stem en nood aan een mentale break. De superman van de Tour blijkt ook maar een mens en schrapt de Klasikoa San Sebastian. Geen groot duel met Remco Evenepoel in het Baskenland. Spijtig, maar wel de enige juiste keuze in een seizoen dat voor Van Aert nog acht weken duurt en nu in het teken staat van een groots orgelpunt.

17:09