Eddy Planckaert zegt de koers vaarwel, maar zegt eerst nog eens goed z'n gedacht: “Evenepoel gaat de Tour en de Giro nooit winnen”

Wielrennen “Doet toch een beetje pijn”: Evenepoel geeft 5 seconden toe op winnaar Roglic in openings­tijd­rit in Baskenland

Een indrukwekkende Primoz Roglic heeft de proloog in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Sloveen van Jumbo-Visma was in een korte maar stevige tijdrit vijf seconden sneller dan Remco Evenepoel. Roglic wordt ook de eerste leider. “Wéér tweede in een WorldTour-tijdrit”, sakkerde Evenepoel. “Het doet een beetje pijn. En toch: ik moet blij zijn.”

4 april