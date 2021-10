Eddy Merckx vol lof over Pogacar: “Al vaak gehoord dat iemand ‘de nieuwe Merckx’ is, maar denk dat we hem met Tadej gevonden hebben”

WielrennenTadej Pogacar (23) won afgelopen weekend met de Ronde van Lombardije, na eerder twee keer de Tour, ook z'n tweede Monument. Niemand minder dan Eddy Merckx (76) is fan. “Tadej is een groot kampioen, waarvan we nog vele jaren gaan genieten.” Ook in HLN Sportcast is er niets dan lof voor het Sloveense fenomeen.

Twee keer de Ronde van Frankrijk. Luik-Bastenaken-Luik. De Ronde van Lombardije. Het palmares dat Tadej Pogacar op z'n 23ste al bijeen gefietst heeft, is om van te duizelen. En niets lijkt erop te wijzen dat de honger van het Sloveense fenomeen snel gestild zal zijn. ‘Kannibaal’ of ‘de nieuwe Merckx’, hoor je dan hier en daar al eens vallen. Termen die wel vaker aan de oppervlakte komen bij jonge talenten, maar die bij Pogacar écht wel op zijn plaats lijken.

Dat vindt ook Eddy Merckx zelf. Dat vertelde hij op een sponsorevent van DMT, het Italiaanse schoenenmerk waar Pogacar z'n grootste koersen mee won. Het duo was gisteren samen uitgenodigd in Verona, waar dé vraag natuurlijk gesteld werd: kan Pogacar de nieuwe Merckx worden? “Ik heb al vaak gehoord dat een renner ‘de nieuwe Merckx' zou zijn”, aldus Merckx zelf. “Maar ik denk dat we hem met Tadej gevonden hebben. Hij is 23 en heeft al twee keer de Tour gewonnen - ongelooflijk. Toen ik 24 was, had ik nog niet één keer Ronde van Frankrijk op mijn naam staan. Ik denk dat hij in sommige koersen beter kan doen dan mij. Tadej is een groot kampioen, waarvan we nog vele jaren gaan genieten.”

Geen zwaktes

Merckx vertelde op het event al snel gezien te hebben dat Pogacar een bijzonder talent is. “In 2019 won hij in zijn eerste seizoen als prof meteen drie ritten in de Vuelta, onder meer eentje na een aanval van 37 kilometer. Toen had ik meteen door dat hij speciaal was. En dit jaar was er natuurlijk die Touretappe naar Le Grand Bornand, waarin hij iedereen op minúten reed. Als hij zo voort blijft doen, zal hij nog meerdere keren de Tour en de Giro winnen.”

Zwakke plekken heeft Pogacar volgens onze landgenoot niet. “Tadej heeft de mentaliteit en de professionele ingesteldheid van een groot kampioen. Dan heb je geen zwaktes. Hij moet wel z’n voetjes op de grond houden, want hij begint elk seizoen van nul en hij zal elk seizoen moeten bewijzen dat hij de sterkste is. Maar dat weet hij maar al te goed.”

“Pogacar kan ook in de Vlaamse koersen uit de voeten”

Ook in de nieuwste aflevering van HLN Sportcast kunnen gasten Sven Vanthourenhout, Tom Boonen en Johan Museeuw niet om de straffe prestaties van Pogacar heen. Bondscoach Vanthourenhout steekt van wal. “Pogacar is een fenomeen dat we lang niet meer gezien hebben. Zijn veelzijdigheid is zijn grote kracht. Hij kan klimmen, heeft een sprint achter de hand en kan ook in de Vlaamse koersen uit de voeten. Pogacar doet alles makkelijk lijken.”

“De leider van de nieuwe generatie renners”, noemt Tom Boonen de Sloveen. “Alle stress lijkt ook van hem af te glijden. Dat bevordert natuurlijk goeie prestaties.” Waarop Johan Museeuw inpikt en een verschil tussen de Sloveense en Belgische toppers opmerkt. “In Slovenië is het makkelijker om een grote renner te zijn. Er is veel meer rust. In ons land worden we soms gepakt door ons eigen enthousiasme rond de koers. Hier is er te vaak onnodige kritiek, het vertrouwen kan snel wegebben. We leggen de lat vrij hoog voor sommige renners, dat gebeurt in Slovenië niet.”

Beluister hieronder de volledige aflevering van ‘HLN Sportcast ‘t Is weer koers’ met Tom Boonen, Sven Vanthourenhout en Johan Museeuw.

