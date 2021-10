Eddy Merckx in La Gazzetta dello Sport: “Het zou in Lombardije wel eens de dag van Evenepoel kunnen worden”

Een vooroorloogse Parijs-Roubaix was het afgelopen weekend. In weer en wind werd Sonny Colbrelli de eerste Italiaan die de Helleklassieker won sinds Andrea Tafi in 1999. En dat was volgens Eddy Merckx geen verrassing, zo zegt hij in La Gazzetta dello Sport. “Ik vond het al sterk hoe hij het wiel van Evenepoel kon houden tijdens het voorbije EK. En op het WK had hij ook een medaille kunnen pakken, maar hij werd wat in de steek gelaten door zijn ploeg.”

Iets verderop in het interview komt ook het WK van de Belgen ter sprake. “De teleurstelling bij Van Aert was enorm na Leuven. Dat heeft in Parijs-Roubaix meegespeeld. Niemand is superman. Hoe de Belgen op het WK geklopt werden? Ze gebruikten een slechte tactiek. Evenepoel viel van ver aan zonder reden, de ploeg viel uit elkaar en op het beslissende moment was er niemand meer.”

Volledig scherm Remco Evenepoel won deze week de Coppa Bernocchi en is één van de favorieten voor de zege in de Ronde van Lombardije. © Getty Images

Merckx had daarnaast ook lovende woorden voor Florian Vermeersch - “van die jongen gaan we nog veel horen” - en Gianni Moscon. “Zonder die lekke band, denk ik dat hij gewonnen had. Dat hij één week nadien zijn kans wil gaan in Lombardije is wel moeilijk. Je kunt die twee klassiekers in één seizoen winnen, maar dan moeten ze wel enkele maanden uit elkaar liggen.”

“De recuperatietijd is nu te kort voor de mannen die Roubaix gedaan hebben. Wie mijn favorieten zijn in de Ronde van Lombardije? Dan denk ik in eerste instantie aan Pogacar en ik houd Nibali ook nog altijd in de gaten - ook al is hij 36. En volgens mij zal ook Evenepoel willen toeslaan. Het zou zaterdag wel eens zijn dag kunnen worden.”

Volledig scherm Eddy Merckx in La Gazzetta dello Sport: "Als je verwonderd bent door de zege van Colbrelli in Roubaix, dan ken je er niets van." © La Gazzetta dello Sport.

