Eddy Merckx hoopt dat collega-ritzegerecordhouder Mark Cavendish er tóch nog jaar bij doet: “Ik wens hem een extra Tour toe!”

“Ik zou het factuurtje niet willen betalen om Remco nu over te nemen”: Patrick Lefevere over geruchten over overname en bod op Evenepoel

Deel één van de Tour zit er bijna op. Qua resultaten was er voor Soudal Quick-Step geen hoofdrol weggelegd, maar als het op geruchten aankomt, spant het team de kroon. Met stip op één: de ploeg zou verkocht zijn aan Amerikanen. En ondertussen wordt er nog steeds vrolijk aan de mouw van Evenepoel getrokken. Hoog tijd voor Patrick Lefevere, exclusief en extra large. “Voor mij is drie miljoen veel geld, maar Bakala is echt niet geïnteresseerd in twaalf miljoen.”