Eddy Merckx geniét van aanvalswerk Alaphilippe en Van der Poel: “Je moet je eigen intuïtie durven volgen, koersen is geen computerspel”

Wielrennen HLN SPORTCAST. “De nieuwe regels bewijzen de incompeten­tie van de UCI”: Tom Boonen en Johan Museeuw fileren Belgische openings­week­end

1 maart In de HLN SPORTCAST praten Stijn Vlaeminck en Tom Boonen over het Belgische openingsweekend. Johan Museeuw evalueert de meest opvallende of afwezige Belgen in de eerste twee wedstrijden van het seizoen. Boonen blikt ook al even vooruit op de Strade Bianche.