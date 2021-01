E3 Saxo Bank Classic zonder publiek en VIP's: “We kunnen niet blijven wachten”

Wielrennen KOERS KORT. Roglic niet mee op trainings­kamp met Jum­bo-Vis­ma - Wellens krijgt kans als ploeglei­der - Ronde van Algarve uitgesteld

21 januari We zullen nog wat langer moeten wachten vooraleer we de opvolger van Remco Evenepoel als winnaar van de Ronde van Algarve kennen. Onze landgenoot won de Portugese rittenkoers vorig seizoen. De editie van dit jaar wordt door de coronapandemie uitgesteld. Normaal is de Ronde van Algarve de uitgelezen voorbereidingskoers op de klassiekers, maar de wedstrijd valt nu weg op de kalender. Portugal is één van de zwaarst getroffen landen op dit moment in de strijd tegen het coronavirus. Er wordt bekeken of de Ronde van Algarve in mei kan plaatsvinden.