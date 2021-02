E3 Saxo Bank Classic stelt nieuwe banner voor en deelt wildcards uit

Livios Kiezen voor een kokendwa­ter­kraan? Hier moet je op letten

19 februari Wist je dat je je keukenkraan maar liefst 90 keer per dag open en dicht draait? Het is dan ook een van de belangrijkste elementen van elke keuken. Je kiest daarom maar best voor een degelijk exemplaar. Steven Van Tichelen van Quooker vertelt aan bouwsite Livios waar je op moet letten.