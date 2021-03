E3 Saxo Bank Classic pakt uit met veiliger dranghekken en coronarobots

Geen idee hoe dat precies zal gaan, maar volgens Jacques Coussens, voorzitter van de PR-commissie van de E3, zullen de bloemen na de race overhandigd (of op zijn minst vastgehouden) worden door robots. Een gimmick, maar de machines krijgen op de dag van de wedstrijd wel degelijk een belangrijke rol: zij zullen aan de ingang van de wedstrijdsite en gebouwen controleren of de aanwezigen een mondmasker op hebben, en er eventueel op wijzen als het mondmasker foutief wordt gedragen. De robots zullen ook de temperatuur van de aanwezigen meten, koorts is een belangrijke aanwijzing voor corona. De communicatierobots zijn een uitvinding van Zora Bots uit Oostende en worden nu al in Afrika, Azië en Uruguay in Zuid-Amerika ingezet in de strijd tegen Covid-19.

Dat ze bij de E3 Harelbeke vooruitstrevend zijn is geweten. Want het is niet de enige nieuwigheid die we op vrijdag 26 maart te zien krijgen. De organisatie slaat de handen opnieuw in mekaar met Boplan, een bedrijf uit Moorslede dat internationaal actief is en gespecialiseerd is in aanrijdingsbeveiliging in de industrie. Vorig jaar ontwikkelden zij al de ‘safety totem’, een waarschuwingspaal met pijlen, licht- en geluidssignalen die renners moet wijzen op wegversmallingen en middengeleiders. Dit jaar komen daar ‘race barriers’ bij, zeg maar moderne nadarhekken.

De opvallend gele boarding is 1,40 meter hoog, heeft geen uitsteeksels of openingen en is gemaakt van kunststof die bijzonder absorberend is bij botsingen. De laatste rechte lijn zal met deze ‘barriers’ afgezet worden. “Alles is gericht op veiligheid”, zegt CEO Xavier Ramon. Dan heeft hij het over visibiliteit, gebruikte materialen en plaatsing en bevestiging van de boarding, maar er is nog een trucje. Ramon: “De pijlen op de ‘barriers’ creëren een tunneleffect voor de renners. Die krijgen de indruk dat de baan nauwer wordt waardoor ze minder de kant zullen opzoeken. Maar de ruimte is er wel degelijk. Onze ‘barriers’ zijn ook ‘selfieproof’: door de hoogte en de schuine hoek kom je met gestrekte arm niet verder dan de onderkant van de afsluiting.”

Om de hekken op hun plaats te houden bij extreem weer kunnen ze verzwaard worden met water of zandzakken. Klinkt allemaal veelbelovend. Dat vindt ook Tom Van Damme, voorzitter van de Belgische wielerbond. Hij weet dat de internationale wielerbond UCI ook interesse toont. “Zij komen de fabriek binnenkort bezoeken”, vertelt hij. De boarding zal onder andere ook bij de aankomst van de Ronde van Vlaanderen gebruikt worden.

