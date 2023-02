E3 Saxo Bank Classic onthult wie persoon is op mysterieuze banner

‘t Is elk wielervoorjaar iets waar nieuwsgierig naar wordt uitgekeken: de banner voor de E3 Saxo Bank Classic. In het verleden was die immers al geregeld veelbesproken. In 2015 was er bijvoorbeeld tumult over. Toen was de vraag “Wie ‘knijpt’ ze in Harelbeke?”, een ludieke verwijzing naar Peter Sagan, die in 2014 podiummiss Maya Leye in de billen kneep na de Ronde van Vlaanderen.