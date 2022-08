Dylan Teuns nu al naar Israël - Premier Tech (voor de punten)

WielrennenDe transfer van Dylan Teuns van Bahrain - Victorious naar Team Israël - Premier Tech is weinig verrassend. Al in de Tour lekte zijn overstap uit. Dat hij per direct overstapt naar de ploeg, waar onze landgenoot Rik Verbrugghe sportief de plak zwaait, is wel opvallend. Teuns rijdt de Vuelta, waar hij zijn nieuwe ploeg moet helpen om in de WorldTour te blijven.

De laatste keer dat een renner nog tijdens een seizoen van WorldTour-ploeg veranderde was: Marc Hirschi. De Zwitser veranderde vorig jaar op 5 januari van Team DSM naar Team UAE, alleen was er toen nog niet gekoerst. Voordien was het Rohan Dennis, die op 13 september 2019 de deur achter zich dicht trok bij ook al Bahrain. Hij krijgt nu een opvolger met Dylan Teuns.

Tussen Teuns en Bahrain boterde het al een tijdje niet meer. Al toen hij in april de Waalse Pijl won, was geweten dat hij niet kon en wou blijven. De ploeg van Milan Erzen geniet geen goeie reputatie en kreeg al een paar keer de Franse politie over de vloer voor huizoekingen naar dopingproducten, maar er is nog nooit iets gevonden. Tot op heden zijn die verdachtmakingen dus niet gepermitteerd.

Volledig scherm Dylan Teuns. © Photo News

Teuns (30) vindt per direct onderdak bij Israël - Premier Tech, maar dat had voeten in de aarde. Zijn nieuwe ploeg had al het maximum van 32 renners onder contract, dus moest iemand wijken. De 27-jarige Guy Sagiv, drievoudig Israëlisch kampioen, is het slachtoffer, al verbloemt de ploeg het als een wederzijds akkoord, zodat Sagiv de rest van het seizoen andere doelen kan nastreven. Bij Israël - Premier Tech rijden al drie andere Belgen: Sep Vanmarcke, Tom Van Asbroeck en Jenthe Biermans. Rik Verbrugghe is er de sportief manager, een functie die hij voordien uitoefende bij... Bahrain. Als belofterenner werkte Teuns ook al samen met Verbrugghe bij Team BMC.

Strijd om behoud

Israël Premier Tech kan Teuns wel gebruiken. In de strijd om het behoud in de WorldTour staat de ploeg van de steenrijke Canadees Sylvan Adams op een degradatieplaats. Met 12.684 punten staat het twintigste en moet het zelfs Lotto-Soudal (12.842 punten) laten voorgaan. De achterstand op de veilige achttiende plaats, nu bezet door Movistar, bedraagt negenhonderd punten. Ofwel negen ritzeges in de Vuelta.

Teuns sprokkelde dit seizoen al op zijn eentje 1.073 punten, maar die punten kan Israël - Premier Tech niet ‘overkopen.’ Het wil echter alles op alles zetten en zal Teuns al opstellen in de Vuelta en nadien de Italiaanse najaarsklassiekers. Als Teuns mee wil helpen om zijn ploeg in de WorldTour te houden moet hij bij de beste tien scorende renners over een heel seizoen behoren. In het geval van Israël - Premier Tech moet hij de resterende twee maanden minstens 120 punten scoren.

Volledig scherm Teuns won in april de Waalse Pijl. © BELGA