Dylan Groenewegen sprint naar zege in Ronde van Wallonië en wint voor eerst sinds schorsing na dramatische val in Polen

WielrennenDylan Groenewegen heeft voor het eerst sinds de dramatische valpartij met Fabio Jakobsen vorig jaar in de Ronde van Polen nog eens gewonnen. De 28-jarige Nederlander sprintte naar de zege in de openingsrit van de Ronde van Wallonië. Hugo Hofstetter werd tweede, Gianni Vermeersch derde. Groenewegen is meteen ook de eerste leider in de wedstrijd.

De openingsrit in de Ronde van Wallonië voerde de renners van Genappe naar Héron, een stadje tussen Namen en Hoei. De befaamde Muur van Hoei liet het peloton links, maar over 185 kilometer ging het wel voortdurend op en af op deze dag van nationale rouw voor de slachtoffers van de overstromingen vorige week in het Luikse.

Wellens, Lampaert, Tersptra, Kristoff, Groenewegen, Jakobsen, Nizzolo, Degenkolb en Gaviria waren zo’n beetje de grootste namen die aan de start van deze Ronde van Wallonië verschenen. Ook ex-Belgisch kampioen Dries De Bondt was present, hij kleurde met een tiental anderen de zogenaamde vlucht van de dag.

Door het niet aflatende werk van onder meer Deceuninck-Quick.Step en Jumbo-Visma in het peloton was alles op 80 kilometer van de streep al te herdoen. Reken daar nog eens een heuvelachtige omloop bij en er kwam een gedroomd recept voor een spetterende finale.

Daarin maakten vooral Stan Dewulf en Jenthe Biermans indruk met een duo-aanval. De twee zongen het uit tot iets minder dan tien kilometer van de meet. Daarna probeerden vooral ook nog Bagioli, Vendrame en Tiller de dans van het pak te ontspringen, zonder succes.

In Héron had Jumbo-Visma de zaken het best uitgekiend. De Nederlandse ploeg zette alles op Dylan Groenewegen die de heuvelachtige wegen vrij goed verteerde. Groenewegen werd gegangmaakt door Nederlands kampioen Timo Roosen en maakte het daarbij overtuigend af.

Groenewegen haalde het voor Hofstetter en Vermeersch en bracht zo zijn zegeteller op 54. Voor de sprinter is het zijn eerste zege sinds de zware val in de Ronde van Polen vorig jaar in augustus. Groenewegen raakte daarbij Fabio Jakobsen aan die in de dranghekken vloog en werd daarvoor geschorst tot begin mei.

De rit van morgen zou oorspronkelijk van Verviers naar Wanze trekken, maar door de overstromingen van vorige week wijkt de Ronde van Wallonië uit naar het circuit van Zolder. Groenewegen start er met dank aan zijn overwinning in de leiderstrui.

“Het is een grote opluchting dat het weer lukt”, zei Groenewegen achteraf. “Er is veel gebeurd in mijn privéleven. Het was een heel lastige tijd. Natuurlijk met het ongeluk, maar ook privé met complicaties bij de geboorte van mijn zoontje. Dat gaat nu gelukkig wel goed. Er was ook het overlijven van mijn opa.”

