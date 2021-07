Dylan Groenewegen haalt tweede ritzege binnen in Ronde van Wallonië, Simmons blijft leider

WielrennenDylan Groenewegen was in de vierde etappe van de Ronde van Wallonië opnieuw de snelste in de spurt. De Nederlander van Jumbo-Visma haalde het voor Giacomo Nizzolo en Fernando Gaviria. Groenwegen won ook al de eerste rit van deze Ronde van Wallonië, Quinn Simons blijft leider in het totaalklassement.

Dylan Groenewegen mocht al voor de tweede keer in deze Ronde van Wallonië het zegegebaar maken. In de vierde etappe, van zo'n 206 kilometer tussen Neufchâteau en Fleurus, troefde de Nederlander Nizzolo (Team Qhubeka-ASSOS) en Gaviria (Team UAE) af in een massasprint. Gianni Vermeersch was de eerste Belg op de zesde plaats.

Op zo'n 10 kilometer van de streep probeerde Quinn Simmons, sinds gisteren leider in het klassement, nog een stokje te steken voor een groepsspurt. Maar de Amerikaan van Trek-Segafredo kreeg het kleine elitegroepje dat toen op kop reed niet uit elkaar. Uiteindelijk werd dat kleine peloton na een aansluiting nog uitgebreid en kregen we opnieuw een massaspurt. Daarin waren alle sprinters, behalve Fabio Jakobsen, van de partij en was Groenwegen dus de snelste.

Volledig scherm Dylan Groenewegen (links) is sneller dan Giacomo Nizzolo. © Photo News

Dinsdag pakte hij ook al de bloemen in de eerste rit. Dat was de eerste ritzege voor de Nederlander na zijn schorsing van negen maanden voor zijn aandeel in de zware val van Jakobsen in de Ronde van Polen vorig jaar. Uitgerekend de renner van Deceuninck-Quick.Step pakte in de daaropvolgende etappe de ritwinst.

De Amerikaan Quinn Simmons (Trek-Segafredo), die gisteren de koninginnenrit won, behoudt de leiderstrui. Vandaag finishte hij als vijfde. De Ronde van Wallonië eindigt morgen met een 192,4 kilometer lange etappe van Dinant naar Quaregnon. Vorig jaar schreef de Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) de wielerwedstrijd op zijn naam.

Volledig scherm Groenewegen mocht voor een tweede keer in deze Ronde van Wallonië de bloemen in ontvangst nemen. © Photo News