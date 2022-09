Dure business-vliegtickets richting Australië voor Van Aert en co na communicatiefoutje bij wielerbond

WielrennenEen kleine opschudding in het Belgische kamp net voor de afreis naar Australië voor het WK in Wollongong. De renners die business-class willen vliegen moeten nu 8.000 euro ophoesten na een communicatiefoutje over economy plus class versus business class in juni.

Het eerste deel van de Belgische WK-delegatie vliegt morgen (zaterdag) vanuit Brussel naar Sydney om alles in gereedheid te brengen voor het WK in Wollongong. De delegatie bestaat in totaal uit 52 personen (renners + staf). De Belgische wielerbond voorziet 52 vliegtickets in economy class. Wegens de hoge brandstofprijzen door de huidige energiecrisis een zware kost voor de bond, die ook het rennershotel in Wollongong zelf moet betalen. Na twee covid-jaren zonder veel inkomsten zwemt de Belgische bond niet in het geld en dus ging het een deal aan met Emirates Airline om de vliegkosten wat te drukken. De sponsordeal houdt geen goedkopere vliegtickets in, maar wel een korting op de bagage, die bij Emirates Airlines per kilo wordt betaald. Gezien het vele materiaal - zo’n duizend kilogram - dat mee moet naar Australië, zouden de bagagekosten zonder sponsordeal te hoog oplopen.

52 vliegtickets

De bond betaalt 52 Economy-vliegtickets aan alle renners en personeelsreden. Zij die via business class willen vliegen, betalen dat zelf. In het geval van de vluchten naar Australië is dat 8.000 euro, laat Van Aert vertellen op Twitter. Van Aert, Jasper Stuyven, Nathan Van Hooydonck en Stan Dewulf vliegen vanuit Canada met Air Canada naar Australië, maar ook voor Remco Evenepoel die maandag na de Vuelta vanuit Madrid naar Sydney vliegt, is de upgrade naar business class een meerkost van die orde.

Volledig scherm Wout van Aert. © Photo News

Evenepoel rijdt zes dagen na de Vuelta al de WK-tijdrit. Een business class-ticket is dan geen overbodige luxe om na een vlucht van twintig uur relatief fris voet aan grond te zetten in Down Under. “Ik weet het”, zucht Frederik Broché, technisch directeur van de Belgische wielerbond. “In de vlucht van Remco naar Sydney zijn de business-tickets zelfs al uitverkocht, maar we proberen nog een oplossing te vinden. Normaal zal hij wel in business class naar Australië kunnen vliegen. Weliswaar op eigen kosten. Een upgrade naar business class is voor de rekening van de renners zelf. Dat is altijd al zo geweest bij ons. We beseffen dat het veel geld kost, ook al omdat we onze selectie niet maanden op voorhand kunnen maken en die business-class tickets hoe dichter bij de vlucht er niet goedkoper op worden.”

“Het is voor ons geen fijne boodschap om aan de renners te geven dat ze die upgrade zelf moeten betalen, maar als we dat voor Renner A zouden betalen, moeten we consequent zijn en dat ook voor elke andere renner en renster aanbieden. En niet alleen de wegrenners, maar ook pistiers en mountainbikers... Dat is voor ons budget onmogelijk. Wij staan hier niet alleen in. Er zijn zelfs federaties, waar renners zelf hun economy ticket moeten bekostigen, al hoorde ik ook van Wout van Aert dat zijn ploegmaat Christophe Laporte van de Franse bond wel een business-upgrade betaald krijgt, maar dat kunnen wij ons echt niet permitteren. Zelfs niet met alle goede wil van de wereld. Ik snap dat Wout daar niet gelukkig mee is, alle begrip ook, maar ik kan er weinig aan veranderen. Blijkbaar heeft de Franse federatie een groter budget dan wij”, aldus Broché.

Quote Als ik dan zie dat de bond reclame maakt voor haar partner­ship met een vliegmaat­schap­pij, stoort mij dat. Wout van Aert

Communicatiefout

De Belgische renners die business vliegen en dus 8.000 euro extra betalen voor de heenreis tonen begrip voor de business-class regel bij de bond. Gezien hun wedde, zullen ze er geen boterham minder voor moeten eten. Wat hen wel een beetje dwars zit, is dat de kostprijs een pak lager had geweest zonder communicatiefoutje bij de bond.

Toen enkele renners, die quasi zeker waren van hun WK-selectie, al tijdens de Tour (juni en juli) van de bond de vraag kregen, wie er business class wou vliegen en de meerkost van 3.500 euro wou ophoesten voor de heen- en terugvlucht, gingen enkele renners daarmee akkoord. Groot was hun verbazing toen ze recent hun vliegtickets in... economy class ontvingen. Om zo laat nog een upgrade naar business class door te voeren, bedraagt de kostprijs niet 3.500 euro voor heen-en-terug, maar 8.000 euro per één enkele reis. Slik.

Volledig scherm Frederik Broché. © Photo News

De wielerbond laat weten dat er sprake is van een communicatieve fout. Toen zij tijdens de Tour de vraag stelden welke renners een upgrade van 3.500 euro wilden betalen, bleek het bij de luchtvaartmaatschappij niet te gaan om een upgrade van economy class naar business class, maar van economy class naar de tussencategorie economy plus class. De upgrade naar business class vanuit Brussel bedroeg toen al 10.000 euro voor een heen-en-terug-vlucht. De bond dacht dat zo’n bedrag te zot voor woorden was voor de renners en boekte enkel economy class-tickets, waardoor de renners die nu alsnog in business class willen vliegen zo’n 8.000 euro moeten betalen voor de heenvlucht en zich wat in de steek gelaten voelen. “Bij wie dat de fout ligt, weet ik nog altijd niet. Dat wordt niet toegegeven”, zegt Van Aert vanuit Canada. “Het is voor alle duidelijkheid geen beklag over geld, maar uit principe. We zijn een week voor afreis en we worden voor een voldongen feit gesteld. Als ik dan zie dat de bond reclame maakt voor haar partnership met een vliegmaatschappij, stoort mij dat. Meer heb ik daar niet over te zeggen”, aldus Van Aert.

De bond betreurt het voorval en hoopt dat de plooien snel gladgestreken worden. Technisch directeur Broché en enkele medewerkers vliegen alvast morgen naar Australië... in economy class.

