Dubbelslag voor Deceuninck-Quick.Step: Cavendish wint slotetappe Baloise Belgium Tour, Evenepoel pakt eindzege

Het ging meteen hard in de slotetappe van deze Baloise Belgium Tour. Op een biljart vlak parcours lieten de renners na het eerste wedstrijduur een gemiddelde van liefst 49 km/u noteren. Vijf vroege vluchters kregen pas na 30 kilometer wat vrijheid. Hun namen: Piotr Havik, Jordy Bouts (beiden Beat Cycling), Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal), Cyril Lemoine (B&B Hotels) en Corné van Kessel (Intermarché-Wanty-Gobert).

Veel voorsprong kregen zij niet. Het peloton, waar de troepen van Deceuninck-Quick.Step, Lotto-Soudal en Bora-Hansgrohe controleerden, hield de kopgroep constant binnen schot. Bij het ingaan van de plaatselijke rondes in Beringen was het al helemaal zeker: we kregen een massasprint.