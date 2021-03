Dubbel feest voor Jumbo-Visma in Wevelgem: Vos klopt Kopecky in de sprint bij de vrouwen

In aanloop naar de eerste beklimming van de Kemmelberg brak de wedstrijd een eerste keer echt open. Het peloton spatte op die bult helemaal in stukken en brokken maar eens na de afzink smolt alles weer samen.

Een compact peloton diende zich ook aan voor de tweede en laatste beklimming van de Kemmelberg, op 35 kilometer van de finish. Nu kregen we wel een ontsnapping die een tijdlang stand zou houden. Er vormde zich een kopgroep met zeven waar Amy Pieters, Lotte Kopecky, Katarzyna Niewiadowski, Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini, Ellen van Dijk en Marianne Vos deel van uitmaakten. Een mooie groepje met heel wat ronkende namen maar toch was de verstandhouding niet goed en zo werd ook deze poging tenietgedaan.

Dat was het sein voor Anna Henderson om het te gaan proberen. De Britse sloeg meteen een kloof maar werd wat later opnieuw tot de orde geroepen en meteen in de steek gelaten. Elisa Longo Borghini probeerde het vervolgens samen met Soraya Paladin, op zo'n 20 kilometer van de finish. De laatste 3 kilometers ging het duo in met nog slechts een handvol seconden voorsprong en onder de rode vod was hun aanval eraan voor de moeite.