Dstny, waarvan sponsoring even aan zijden draadje hing: “Lotto heeft te lang geteerd op succes uit verleden”

WielrennenVerliefd, verloofd, bijna uit elkaar, toch getrouwd. Zo is het verhaal van Dstny, volgend jaar de nieuwe sponsor van wielerploeg Lotto. Het Belgische IT-bedrijf wordt de vervanger van Soudal, maar dat hing even aan een zijden draadje.

Onderhandeld werd er in januari. In februari maakten de Nationale Loterij en Dstny de nieuwe samenwerking bekend. Half mei kwam er twijfel in het hoofd van Daan De Wever, de CEO van Dstny. “Had ik in januari geweten wat ik half mei wist, had ik wellicht geen sponsorcontract getekend.” Uiteindelijk ging de deal toch door en stond Dstny in de Tour al op de truitjes van Lotto.

Wat wist De Wever in mei wat hij in januari niet wist? “Dat Lotto te lang heeft geteerd op de successen van het verleden. Ik heb een hele namiddag met Jannie Haek (CEO van de Nationale Loterij). Dingen moesten veranderen. Had Haek mij gezegd: ‘Niet aankomen!, jij mag niet meedenken’, was ik eruit gestapt. Gelukkig hebben we samen een nieuw project gevonden.”

Een kweekvijver zijn van jong talent blijft volgens Daan De Wever een kerntaak van Lotto-Dstny. “Ik ben een datamens. Performance kan in data worden gevat. We gaan dat nu zelf doen.” Om die reden is de samenwerking met Energy Lab gestopt.

Uit de WorldTour

Twijfels bij De Wever in mei hadden niets te maken met de WorldTour positie van de ploeg, die in mei al aan een zijden draadje hing. De Wever: “Ik had een clausule dat ik de sponsoring kon terugtrekken als de ploeg zou zakken. Dat zou de gemakkelijkste oplossing zijn geweest.”

Dat Lotto-Dstny een procontinentale ploeg wordt schrikt hem niet af. De Wever wil wel resultaten zien. De recente overwinningen, ondermeer met De Lie, maken niet alles goed. De Wever: “Overwinningen in België zijn mooi maar als internationaal bedrijf schiet ik daar niet mee op.”

Over het opstappen van John Lelangue doet De Wever liever het zwijgen toe. De zoektocht naar een nieuwe CEO is bezig. Axel Merckx is één van de kandidaten, bevestigt De Wever.

