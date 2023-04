Dstny investeert in Waalse jeugdploeg van Arnaud De Lie

“We zijn erg blij dat Dstny, sinds dit jaar zichtbaar op onze truien en shorts, zich aansluit bij onze partners die dezelfde passie delen en de talenten van morgen willen opleiden,” legt Jo Van Gossum, manager van Crabbé Dakwerken- CC Chevigny, uit. “Wie weet vinden we sommigen van hen over enkele jaren naast Arnaud De Lie terug in de professionele rangen.”

“Het geloof in een sterk development team dat als ambitie heeft om de droom van jonge renners waar te maken, is meteen ook één van de belangrijke elementen die Dstny en de Lotto-ploeg verbonden van bij de start”, klinkt het verder nog. “Jonge renners verdienen alle kansen om hun droom waar te maken en ‘op de bus’ te geraken. Er is veel wielertalent in België en het is van belang dat zij alle kansen krijgen om te groeien. Daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen. “Binnen een aantal jaren een nieuw Vlaams of Waals talent zien opstaan en zijn of haar droom in vervulling zien gaan, mede dankzij onze steun, daar doen we het voor.”