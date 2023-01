Drukke dagen aangebroken voor Remco Evenepoel

In Plopsaland ging CEO Patrick Lefevere dieper in op de doelen van zijn ploeg. “Het wordt lastig om een memorabel jaar te herhalen”, aldus teammanager Patrick Lefevere in De Panne. “Het begin was moeilijk in het voorjaar met veel zieke renners en minder overwinningen, maar we bewaarden de kalmte en met Luik-Bastenaken-Luik wonnen we in april wel een Monument. Het was een goed jaar: we wonnen klassiekers, ritten in een grote ronde, eindwinst in grote ronde en het wereldkampioenschap.”