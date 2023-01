Drukke dagen aangebroken voor Remco Evenepoel, die zelfs regenboogschoenen draagt op ploegvoorstelling

WielrennenGedaan zijn de dagen van zonnige trainingsuren in Spanje. Met een ploegvoorstelling - waar hij zelfs aangepaste regenboogschoenen droeg - en mogelijk het ophalen van zijn tweede trofee als Sportman van het Jaar schakelt Remco Evenepoel naar een hogere versnelling. Over ruim twee weken rijdt hij in Argentinië zijn eerste koers van het nieuwe seizoen.

KIJK. Evenepoel werd vorige week verkozen tot ‘Belg van het Jaar’

6 januari: verjaardagscadeau kopen voor ploegleider Patrick Lefevere.

6 januari: Remco Evenepoel maakt zijn opwachting voor pers en publiek bij de ploegvoorstelling van Soudal-Quick.Step.

6 januari: Remco Evenepoel rept zich naar Antwerpen voor de uitreiking van de Trofee Sportman van het Jaar.

8 januari: supportersfeest voor Remco Evenepoel in Schepdaal.

10 januari: Remco Evenepoel neemt in Amsterdam het vliegtuig naar Buenos Aires.

13 januari: Evenepoel geeft de aftrap van de voetbalwedstrijd Boca Juniors - Everton de Chile in het Estadio San Juan del Bicentenario in San Juan, Argentinië.

Voorstelling in Plopsaland

Het zijn kortom drukke dagen voor wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel. Hij heeft de voorbije weken in Spanje getraind. En nam donderdag het vliegtuig naar België voor een weekje rauzen van hot naar her, te beginnen met de officiële voorstelling van de wielerploeg waarvan hij de onbetwiste numero uno is.

Die voorstelling is op dit moment aan de gang en cindt plaats in Plopsaland, u leest dat goed. Dat is geen keuze van het hart van Patrick Lefevere, die het waarschijnlijk ook niet had gedacht dat hij zijn 68ste verjaardag tussen de kabouters zou vieren. Plopsaland is deels eigendom van baron Vic Swerts, de grote baas van Soudal dat per 1 januari de nieuwe hoofdsponsor is in de ploeg van Lefevere. Vandaar.

Volledig scherm © Photo News

Evenepoel onderwerpt er zich aan de wensen van pers en publiek, voor hij naar Kinepolis Antwerpen vertrekt, voor de uitreiking van de trofee Sportman van het Jaar. Evenepoel is bij de drie genomineerden, Wout van Aert en schaatser Bart Swings zijn de andere kandidaat-winnaars. Gaat de trofee naar Evenepoel, dan zal dat zijn tweede zijn. In 2019 won hij al een eerste keer. En zijn zevende trofee van de winter.

Op tijd naar Argentinië

Dinsdag 10 januari nemen Evenepoel en zijn ploegmaats in Amsterdam het vliegtuig naar Buenos Aires in Argentinië. Daar begint op 22 januari de Ronde van San Juan. Evenepoel vertrekt ruim op tijd, veel vroeger dan naar het WK in Wollongong, waar het tijdverschil negen uur bedroeg en waar hij maar een week voor de tijdrit arriveerde. De jetlag zal dit keer kleiner zijn. Het tijdverschil van San Juan met Brussel bedraagt slechts vier uur.

Komende vrijdag geeft Evenepoel in San Juan al acte de présence in het voetbalstadion Estadio San Juan del Bicentenario. Hij zal er om half negen vrijdagavond de aftrap geven van de voetbalwedstrijd tussen de Boca Juniors en Everton de Chile.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Evenepoel won de Ronde van San Juan al eens in 2020. © Getty Images