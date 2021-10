Dringen keuzes zich op voor Van Aert en Van der Poel? “Veldrijden kan zeker nog, maar het accent mag anders”

HLN SportcastWout van Aert (27) en Mathieu van der Poel (26) genieten momenteel van een welverdiende vakantie na een lang seizoen. Maar deze winter roept de plicht alweer, want in december duiken ze het veld in. Is het wel verstandig om de weg te blijven combineren met de cross? “Ja, het is vooral in de voorbereidingskoersen dat ze moeten nadenken”, klinkt het in HLN Sportcast.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel hoorden het voorbije seizoen bij de absolute smaakmakers in het wegwielrennen. Van Aert won onder meer drie ritten in de Tour, Van der Poel won dan weer de Strade Bianche en droeg na etappewinst in de Tour enkele dagen het geel. En dat terwijl ze al sinds Tirreno-Adriatico vol met elkaar het duel aangingen. “Ze moeten deze winter toch eens nadenken of dat wel nodig is”, werpt Johan Museeuw op in HLN Sportcast. “Moeten ze in de Tirreno echt elke dag tegen elkaar koersen, om dan te moeten aanvoelen dat ze in Milaan-Sanremo net iets minder zijn?”

“Er moeten keuzes gemaakt worden", vult Tom Boonen aan. “Je kan niet overal het gashendeltje volledig opendraaien. In die voorbereidingskoersen moet je jezelf toch afvragen waar je mee bezig bent: een etappe winnen of over enkele weken nog top zijn in de klassiekers? Een voorjaar duurt lang, als je van de eerste tot de laatste dag top moet zijn.”

Een andere vraag is of Van Aert en Van der Poel het veldrijden niet beter laten vallen, om zo frisser aan de start van het wegseizoen te komen. Maar dat vinden Museeuw, Boonen en Sven Vanthourenhout niet nodig. “Ik zou het niet volledig loslaten, maar het accent mag anders”, aldus Vanthourenhout. “Ze moeten niet half november twee keer per week in het bos gaan trainen om op zondag die cross te winnen. Een cross rijden kan op zich geen kwaad, maar hóé ze ermee omgaan is wel bepalend voor hun conditie en frisheid in het voorjaar.”

De laatste jaren richtten Van Aert en Van der Poel zich in het veld al vooral op het WK. Maar ook dat is deze winter een vraagteken, aangezien de regenboogstrijd eind januari in Amerika plaatsvindt. Niet ideaal, een kleine maand voor het openingsweekend. “Ik ga Wout zeker niet dwingen om deel te nemen", zegt bondscoach Vanthourenhout. “Dat kost hem minstens twee weken die cruciaal zijn in de voorbereiding op het voorjaar. En ook energie, terwijl je in de klassiekers elk procentje nodig hebt.”

