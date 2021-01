Drie weken zonder fiets? Dan gaat Remco Evenepoel op pad met staff van het team

Wielrennen Sep Vanmarcke zet bij Israël Start-Up Nation zoektocht verder naar de Heilige Graal: “Het geloof in mij is groot”

18 januari De brede glimlach is dezelfde en het geloof blijft intact. Op stage in Girona heeft Sep Vanmarcke het nog maar een keer over zijn zoektocht naar de Heilige Graal van het wielrennen. De Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix winnen, daar is hij coureur voor. Eén die vanaf nu het nationale shirt van Israël draagt.